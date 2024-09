El pasado miércoles 25 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta, presentada por David Broncano, en La 1 de Televisión Española. De esta manera, el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid recibió a una de las cantantes y actrices mexicanas más reconocidas en todo el mundo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Danna Paola. Antes de dar a conocer sus próximos proyectos, la joven sorprendió a todos al lanzar un inesperado dardo envenenado a Pablo Motos y a El Hormiguero. Todo comenzó cuando David Broncano quiso hacerle la siguiente pregunta: «¿Estabas al tanto de que el programa ha cambiado, que es en otro sitio?». La invitada no tardó en responder: «Sí, es un poco… ¿Qué ha pasado?». El presentador fue más allá: «¿Qué te han contado?», a lo que Danna Paola respondió de forma contundente: «Pues que ahora eres el número 1, y por eso he venido».

Un comentario que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. Tanto es así que el público no tardó en arrancar a aplaudir, al ser consciente de la rivalidad entre ambos formatos por hacerse con el liderazgo del access prime time de la televisión en España. Hasta ahora, y desde hace unos años, el programa que se emite en Antena 3 no ha tenido rival alguno hasta que, desde este mes de septiembre, ha llegado Broncano a La 1 de Televisión Española. Acto seguido, dio comienzo la entrevista con Danna Paola. Ella no tardó en darse cuenta de que, a pesar de que hubo un cambio en la cadena, no hay tantas diferencias a ese formato original que se emitía en Movistar Plus+: «Es un poco lo mismo, pero habéis cambiado el escenario», comentó la mexicana.

Tirando de ese humor que tanto le caracteriza, David Broncano respondió a su invitada: «Exacto, es la misma mierda de siempre». Como no podía ser de otra manera, el público allí asistente estalló a carcajadas por el comentario del presentador. La entrevista siguió su curso, por lo que Danna Paola quiso dar a conocer algunos detalles de su próxima colaboración musical. Fue entonces cuando la invitada no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje a Shakira para que acudiese a este programa.

«Shak amiga, te quiero, ¡felicidades por tu nueva canción! Tienes que venir al programa número uno en España, La Revuelta, con uno de mis grandes amigos David y mis otros amigos. Son increíbles, hay sopa fría amor y mucha diversión», aseguró la mexicana. Por si fuera poco, el presentador lamentó que la gente creyese que «no sabe entrevistar», por lo que quiso demostrarles que sí es capaz de hacerlo. ¿De qué forma? A través de preguntas musicales.

Pero todo cambió de forma radical en cuestión de segundos. ¿El motivo? Danna Paola confirmó haber tenido una relación con un reconocido futbolista. Algo de lo que jamás había hablado de forma pública: «Con Neymar nos conocimos. Es muy divertido, increíble. Estaba en París». Y añadió: «Gané yo porque me supe ir a tiempo. Dios mío, ¡esto nunca lo había dicho!», exclamó, visiblemente sorprendida con ella misma. Es más que evidente que la invitada se lo pasó en grande en La Revuelta. Al sentirse tan sumamente cómoda con David Broncano y el resto del equipo, acabó compartiendo este dato de su vida sentimental que, hasta ahora, jamás había confirmado.