Norman Reedus sorprende en ‘La Revuelta’ con un spoiler de ‘The Walking Dead’

El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española presentada por David Broncano. Al ser conscientes de q que Johnny Depp y Riccardo Scamarcio iban a ese los protagonistas del primer programa de la semana en El Hormiguero, el equipo de La Revuelta quiso ir mucho más allá. ¿De qué forma? Invitando a un actor reconocido en todo el mundo por interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Norman Reedus. David Broncano le recibió con los brazos abiertos para hablar de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Lejos de que todo quede ahí, consiguió dejar a todos los espectadores sin palabras al mostrar, en exclusiva, una escena inédita de la nueva temporada. Unas imágenes por las que David Broncano sorprendió a Norman Reedus con una curiosa pregunta.

Y es que quería saber cómo su personaje había sido capaz de, en pleno apocalipsis, cruzar Europa. Al fin y al cabo, por las circunstancias que tienen lugar, no podían coger transportes como el avión. Fue entonces cuando el actor de The Walking Dead comenzó a hablar de más, diciendo una serie de spoilers verdaderamente sorprendentes: «Vamos a través de Londres, a través de Inglaterra, para llegar aquí». Nada más hacer este comentario, el actor se dio cuenta de que había desvelado más información de la que podía, por lo que no tardó en hacer una firme petición a los espectadores de La Revuelta, y lo hizo entre risas: «Olvidad que he dicho esto”. Lejos de permanecer en silencio, como se había entendido la ruta que seguirían, el actor volvió a hablar para seguir explicándose. El objetivo era que todo quedase claro.

«Cogemos un barco y… ¡No puedo decirte esto! Me voy a meter en problemas», aseguró Norman Reedus, al darse cuenta de que había dado a conocer en el programa cómo Daryl Dixon, su personaje en esta serie, y el resto de compañeros habían logrado llegar a España. Era evidente que el actor había metido la pata pero, aun así, David Broncano intentó sonsacarle más información.

Los productores de The Walking Dead: Daryl Dixon, que se encontraban en las gradas del Teatro Príncipe Gran Vía, no tardaron en hacerle numerosas señas para que mantuviese la boca cerrada. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ya era tarde puesto que los fans ya sabían demasiados detalles sobre esa llegada a España del personaje que interpreta.

A pesar de este instante tan sumamente divertido, donde parecía que el actor había desvelado gran parte de la trama de esta tercera temporada, muchos fueron los que decidieron restar importancia a esos detalles. Y es que, desde hace unas semanas, se sabe que los zombies van a llegar a España. Por lo tanto, los datos compartidos por Norman no destapan en absoluto la trampa de esta nueva etapa de la serie.