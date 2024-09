Paula Leitón se sincera en ‘La Revuelta’ sobre los comentarios que ha recibido por su físico

El pasado jueves 19 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, pudimos ver cómo Paula Leitón, campeona olímpica de waterpolo llegó al Teatro Príncipe de Madrid. Lo hizo con un público entregado, que no dejaba de gritar lo siguiente: «¡Campeones, campeones!». Ella no tardó en unirse a esa improvisada celebración. Y es que, a pesar del tiempo que ha pasado desde que consiguieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, la deportista ha reconocido que «nunca te cansas de celebrar». David Broncano, además de darle la enhorabuena por lo conseguido en la capital de Francia, le hizo una petición concreta. ¿En qué consistió? En que compartiera con ellos el grito de guerra que les llevó al oro olímpico. Como no podía ser de otra manera, Paula Leitón aceptó hacerlo.

«¡Equipo! ¿Quiénes somos? ¡España! ¿Qué somos? ¡Guerreras! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar, ganar, ganar!», exclamó, haciendo que el público no tardase en arrancar a aplaudir. Entre otras cuestiones, Leitón desveló algunas de las tantas anécdotas que han ocurrido en estos Juegos Olímpicos, tanto dentro como fuera del agua. Tanto es así que mostró los arañazos que tiene en sus brazos como consecuencia de diversos enfrentamientos que ha tenido durante la competición: «Yo soy dura, pero yo no pego», reconoció. A pesar de todo, no han sido unos Juegos Olímpicos fáciles para ella. Con tan solo 24 años, ha sufrido fortísimos y gravísimos ataques de gordofobia en redes sociales. Por fortuna, lejos de afectarle, ha aprovechado esta situación para lanzar un importantísimo mensaje no solamente por la diversidad de cuerpos que hay, sino también por lo importante que es el respeto hacia los demás.

«Tenemos la gran suerte de tener una gran diversidad de cuerpos. Encontramos de todo en unos Juegos Olímpicos, desde el físico de un maratoniano hasta el mío, que juego al waterpolo», comenzó diciendo Paula Leitón. Acto seguido, se mostró realmente contundente respecto a esas durísimas críticas: «No me afectaron, me fui de vacaciones». Y añadió: «Tengo la espalda muy grande como para que me resbalen los comentarios». Una frase con la que consiguió que el público arrancase a aplaudir, y no es para menos.

Poco después, la campeona olímpica de waterpolo tuvo que responder a las preguntas clásicas de La Revuelta. En cuanto a dinero en el banco, la joven de 24 años dijo lo siguiente: «Un préstamo de mi piso. Estoy en negativo, en menos 25 años a pagar». Respecto a las relaciones sexuales en los últimos 30 días, la Leitón dio una cifra concreta, que era 20 puntos, alegando que este mes había coincidido con el final de los Juegos Olímpicos de París y el inicio de sus merecidas vacaciones.

Por último, llegó el turno de responder a la última de las preguntas clásicas: «¿Eres más machista o más racista?», cuestionó David Broncano. Ella, de nuevo, fue honesta: «No me considero ninguna de las dos, pero yo creo que por la sociedad algo somos. No soy racista, cero. Soy un 0,00001 % machista». Sin duda, la visita de Paula Leitón a La Resistencia fue realmente divertida pero, sobre todo, por el mensaje que lanzó respecto a lo poco que le afectan los comentarios gordofóbicos y lo importante que es quererse a uno mismo.