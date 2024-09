Valle Salvaje acaba de aterrizar en La 1 de Televisión Española y, como era de esperar, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Y no es para menos. Cada vez son más los espectadores que no dudan un solo segundo en dejarse llevar por esta historia que estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 20 de septiembre pudimos disfrutar de un doble capítulo de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Pilara trató por todos los medios de convencer a su marido para retrasar la boda, mientras que Bernardo sufre muchísimo ante la constante indiferencia por parte de Mercedes. Es algo que no puede tolerar, bajo ningún concepto. En cuanto a Rafael, vemos cómo ha rechazado un nuevo acercamiento con Adriana mientras que Julio ha aceptado las disculpas de su prometida, ya que entiende a la perfección su deseo de retrasar la boda.

Por si fuera poco vemos cómo, dadas las circunstancias, Pilara no puede evitar temer que Victoria esté manipulando a su marido. Tanto es así que tiene un fortísimo enfrentamiento con ella. Además, somos testigos de cómo Victoria hace una exigencia muy concreta a Isabel. ¿En qué consiste, exactamente? En que cumpla con su misión a la mayor brevedad posible. Es por eso que no tarda en animar a Matilde para que reconquiste a su marido. A pesar de los esfuerzos, a Gaspar no le ha temblado el pulso a la hora de volver a humillarla. Alejo, por su parte, tiene un sorprendente detalle con Bárbara con el que logra conquistarla aún más. Pedrito, por suerte, ya se encuentra fuera de peligro y no puede evitar sentir una gran fascinación por Luisa. Los Gálvez de Aguirre brindan por la recuperación del pequeño y, en plena celebración, parece José Luis con una impactante noticia.

¿Qué sucede en el capítulo de Valle Salvaje que se emite hoy, lunes 23 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Rafael no se muestra para nada de acuerdo con la forma que Gaspar tiene de llevar la finca. Por ese mismo motivo, no tarda en hacérselo saber a Julio. Esta situación, inevitablemente, provoca un fortísimo enfrentamiento. Todo ello mientras Victoria sigue presionando a Isabel para que acabe con Pedrito mientras éste se muestra encantado con Luisa.

Matilde no puede evitar sentirse cada vez más lejos de su marido. Es por eso que no duda en hacer todo lo que está en su mano para que Julio le muestre su apoyo en el trabajo. Todo ello mientras busca un acercamiento con Gaspar. Bárbara está cada vez más convencida de que está conectando con Alejo de forma romántica, aunque lo cierto es que la está utilizando para dar celos a Mercedes.

En cuanto a Rafael, no puede evitar sincerarse como nunca con Adriana. Es más, le hace saber cuál es la verdadera razón por la que ha desatado su ira contra su hermano. Por si fuera poco, descubrimos como Pilara se ha quedado completamente sin palabras al darse cuenta de algo que tiene estrecha vinculación con José Luis. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.