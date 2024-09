‘El Hormiguero’ y ‘Babylon Show’ pelean por primera vez en audiencias: casi 15 puntos de diferencia

La nueva temporada de televisión ha comenzado con el interés puesto en la franja de access prime time, donde hasta ahora El Hormiguero ha ganado a todos sus competidores, cediendo solo ante eventos deportivos y en momentos ante las galas de Gran Hermano y Supervivientes. Este año Telecinco ha decidido apostar de nuevo por ese horario y lo hace con el fichaje de Carlos Latre y su Babylon Show, un programa con un espíritu muy parecido al de Antena 3, gracias a que está cargado de secciones, humor e invitados famosos cada noche. Latre adelantó su estrenó al 26 de agosto y hasta ahora solo se había enfrentado a las repeticiones de verano de Motos y su equipo, pero este lunes ya han competido en igualdad de condiciones. Así ha quedado su primera batalla por las audiencias.

Tras el fracaso de la temporada pasada de los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez y los pobres resultados de Allá tú en esa franja, la cadena de Mediaset no tira la toalla por intentar robar audiencia a su máximo competidor. Pero TVE también se ha sumado a esta lucha con el fichaje de David Broncano y todo el equipo de La Resistencia, aunque en su salto a la pública han tenido que cambiar su nombre por el de La Revuelta, ya que Movistar Plus+ no ha permitido que utilicen la marca tras su marcha. Habrá que esperar, presumiblemente, hasta el lunes 9 de septiembre para ver a los tres programas competir, pero el primer enfrentamiento entre Motos y Latre ha tenido un ganador claro por K.O. absoluto.

Pese a que Babylon Show contaba con dos grandes invitados como José Coronado y Luis Zahera, protagonistas de la serie Entrevías -que estrenó su nueva temporada minutos después de la entrevista-, no fue suficiente reclamo. La visita de Rafa Nada a Trancas y Barrancas ha sido más atractiva que nunca y el programa de Atresmedia consigue un espectacular 21 % de share y reunir a 2.378.000 espectadores, siendo su mejor mejor estreno de temporada de la historia.

En cambio, Telecinco se ha tenido que conformar con el 6.1 % y 699.000 espectadores de media, quedándose a un mundo del programa con el que pretende competir, en concreto 14,9 puntos de diferencia y 1.679.000 espectadores. De esta manera, el valenciano ha dejado claro que pese a la competencia no será fácil arrebatarle el liderazgo que tiene desde hace temporadas sin que nadie haya conseguido todavía toserle.

Pero las hormigas más famosas de la televisión no han sido las únicas que han vuelto, ya que el resto de programas también lo hacían con sus nuevas temporadas, algo que ha notado Babylon Show, que ha perdido también contra las propuestas de laSexta, Cuatro y TVE. Esto supone un dato preocupante para la que es una de las apuestas más fuertes de la temporada.

Audiencias de todos los programas en la franja de El Hormiguero

El Hormiguero: Rafa Nadal (estreno): 21 % y 2.378.000 espectadores

Grand Prix del verano: 10.5 % y 1.015.000 espectadores

El Intermedio (estreno) 7.6 % y 862.000 espectadores

First Dates (estreno): 8.8 % y 1.000.000 espectadores

Babylon Show: Luis Zahera y José Coronado: 6.1 % y 699.000 espectadores

Cifras y letras (estreno): 3.8 % y 404.000 espectadores

Queda por saber si esta enorme diferencia se debe al efecto de la novedad y de un invitado tan potente como Rafa Nadal o si será la tendencia habitual a partir de ahora. Es de esperar que Motos y compañía cedan terreno, pero habitualmente se mueven entre el 15 % y el 17 % de audiencia sin problemas.