Rafa Nadal desvela en ‘El Hormiguero’ uno de los grandes secretos de su carrera deportiva

Rafa Nadal ha sido el primero invitado de la temporada en El Hormiguero en una arranque que está marcado por la gran competencia que hay en la franja horario del programa de Pablo Motos. Carlos Latre y David Broncano, desde sus programas en Telecinco y La 1, intentarán evitar que siga liderando con tanta comodidad como lo hacía hasta ahora. El deportista mallorquín ha sido el padrino de esta temporada, un detalle que le ha servido para hacer balance de un complicado año 2024, de su paso por los Juegos Olímpicos y hablar claro sobre su retirada, algo que muchos siguen pronosticando después de los problemas físicos que arrastra desde hace años y que le han impedido rendir a su nivel habitual en los últimos tiempos.

El presentador ha querido destacar que la presencia del tenista es muy especial para él y para todo el equipo, ya que le llamó personalmente para proponerle ser el primer invitado por un motivo concreto: «Tenemos superstición y en el primer programa llamamos a alguien a quien queramos mucho». Rafa, que ya ha pasado en numerosas ocasiones por la mesa de Trancas y Barrancas, agradecía la invitación y de paso tenía que contestar a cuántas supersticiones o gestos especiales tiene en la cancha o fuera de ella para buscar la buena suerte y los buenos resultados: «La gente se cree que tengo muchas supersticiones pero sinceramente ahí se queda. Fuera de ello, no tengo. Es un honor estar en vuestro primer programa».

Pese a que no ha sido el mejor de sus años en lo profesional, su paso por los Juegos Olímpicos de París ha sido uno de los más esperados, especialmente cuando formó pareja de dobles con Carlos Alcaraz. Pese a que sus nombres juntos intimidan, lo cierto es que no son expertos en esta modalidad y su falta de entrenamiento juntos les hizo no poder llegar hasta las rondas finales del torneo, donde se juegan las medallas. Pese a todo, la cita olímpica es muy especial para él. «En la Villa Olímpica no teníamos ni mesa para jugar al parchís. Es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. A nivel comodidad y descanso es peor que cualquier torneo en el que jugamos. Pero si vas a unos Juegos Olímpicos te tienes que quedar en la Villa Olímpica», ha contado ante las cámaras de Antena 3, una experiencia que ha podido vivir en varias ocasiones siendo, además, abanderado de nuestra delegación en Río 2016 y portador de la antorcha en París.

Aunque no todo es bonito, ya que la vida en la villa no es tan cómoda como suelen ser los hoteles y los entrenamientos a los que están acostumbrados los tenistas de primer nivel durante los torneos el resto del año. «Si puedes disfrutar de lo que es una Olimpiadas, siempre lo he disfrutado. Es un poco caos, hay que organizar las cosas para miles de personas pero te vas adaptando. Llegas el primer día te tienes que ubicar, al día siguiente menos y así», ha confesado.

Rafa Nadal habla en El Hormiguero sobre su retirada

No podía faltar la pregunta sobre una posible retirada, algo que muchos pensaban que ocurriría después de la cita de París, pero no será así. El mallorquín ha dejado claro que todavía no está pensado en ella y que seguirá tratando de recuperar su mejor nivel. «Estoy intentando disfrutar del día a día y tomaré la decisión cuando la tenga clara. Intento hacer las cosas de la mejor forma posible, no he conseguido esta temporada lo que pensaba conseguir, me ha costado, y es verdad que ahora mismo se han acabado mis objetivos en cuanto a competición», ha contado.