RTVE llama la atención a Broncano: le pide menos chistes sobre drogas y mayor presencia de mujeres

La Revuelta de David Broncano tiene que empezar a ser menos revoltosa. La Defensora de la Audiencia ha instado al programa llamado a frenar el monopolio de Pablo Motos en las noches televisivas, a «eliminar aquellas bromas y juegos de palabras relativos a drogas de la franja de access prime time y a mejorar gradualmente la presencia femenina, ahora prácticamente nula, en la emisión». Este tipo de contenido ha sido cuestionado, ya que muchos espectadores consideran que no se ajusta a lo esperado de una cadena pública que debe cumplir con ciertos estándares éticos y normativos.

La Defensora de la Audiencia de RTVE, Rosa María Molló, tendrá como invitados en su programa RTVE Responde al delegado de Contenidos de RTVE, Agustín Alonso, y al director y productor ejecutivo de ‘La Revuelta’, Ricardo Castella, quien también ejerce de humorista y guionista del programa. Ambos directivos se han comprometido a «adaptar los contenidos y el lenguaje» del programa para que se adecúe a los códigos requeridos en un ente público.

El compromiso de modificar ciertos aspectos de La Revuelta llega después de que varios sectores de la audiencia hayan mostrado su preocupación por la calidad de los contenidos emitidos en un horario de máxima audiencia, donde el público es diverso y se espera mayor responsabilidad en la selección de temas y enfoques. Estos primeros cambios serán clave para determinar si las quejas se reducen en el futuro o si persisten nuevos problemas. Las decisiones tomadas por los responsables del programa están siendo observadas de cerca, dado que la emisión de La Revuelta ha revelado tensiones entre las expectativas del público y las intenciones de RTVE de renovar su oferta de entretenimiento.

Supera a El Hormiguero

El contrato que RTVE ofreció a David Broncano y a la productora El Terrat para emitir el programa La Revuelta en la cadena pública redujo de tres a dos años la duración del acuerdo entre ambas partes, con un valor de 14 millones de euros por temporada, 87.900 euros por programa más IVA.

El contrato es de dos temporadas, frente a las tres que se barajaban en un inicio, aunque se mantuvo el coste por programa en 87.975 euros más IVA, lo que elevó el coste total por temporada a 14,07 millones de euros. La primera temporada se emitiría en la franja de access prime time y no se estableció ninguna audiencia mínima que permitiera a RTVE cancelar el programa si no alcanzaba una cuota de pantalla determinada, salvo la media de la cadena.

Solo a partir del segundo año, si no alcanzaba esa media de la cadena, RTVE podría trasladar el programa al late night o adoptar otra solución de mutuo acuerdo. RTVE podría resolver unilateralmente el contrato, a partir de la segunda temporada, si el programa no lograba durante cuatro meses consecutivos una media del 7,5% en access prime time, o del 8% en late night, mediando un preaviso de dos meses. Estas cifras eran inferiores a las audiencias marcadas en ese momento por la cadena pública. Los cambios por parte de RTVE solo podrían hacerse a partir de la segunda temporada, algo inusual según fuentes internas. Si no conseguía esas audiencias, ni en late night, ambas partes procederían al cierre ordenado del programa.