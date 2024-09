Una noche más, La Revuelta regresó a la pequeña pantalla con una nueva entrega presentada por David Broncano. Todo el equipo volvió a hacer de las suyas para conseguir dejar sin palabras a todos y cada uno de los espectadores. Antes de dar la bienvenida a la invitada de la noche, desde el público lanzaron dos regalos al presentador. El primero de ellos era el de un perro, con el objetivo de tratar de reemplazar aquel que Norman Reedus se llevó el pasado lunes tras su entrevista en el programa. El segundo de ellos, como no podía ser de otra forma, tampoco pasó desapercibido. ¿El motivo? Se trataba de nada más y nada menos que una mochila de Barrancas, una de las hormigas de Pablo Motos en El Hormiguero. Un gesto que desató tanto las carcajadas como los aplausos en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. ¡Y no es para menos!

Verdaderamente sorprendido por ese gesto de una persona del público, David Broncano no se cortó a la hora de mostrar a la hormiga en cuestión. Grison, entre bromas, le hizo una curiosa advertencia: «Eso no puede salir, David». A pesar de todo, el presentador de La Revuelta continuó mostrando a Barrancas y, entre risas, no tardó en tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza: «Es que Pablo no la dejaba venir». La autora de ese regalo, que al final no lo era puesto que pidió a Barrancas de regreso, no tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó para intervenir en el programa. Y lo hizo para avivar esa «guerra» entre La Revuelta y El Hormiguero a través de una serie de comentarios sarcásticos que no han pasado desapercibidos, ni mucho menos. Como tampoco el gesto en sí, puesto que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Al fin y al cabo, es un claro ejemplo de lo que es La Revuelta: improvisación, naturalidad y cero rivalidad. Se trata de elementos que han conseguido captar la atención de la audiencia, de ahí que este equipo esté luchando de tú a tú por el liderazgo en el access prime time con un peso pesado como es El Hormiguero de Pablo Motos.

Tras lo sucedido en directo con Barrancas, David Broncano no tardó en dar la bienvenida a Merche García, doble campeona mundial de MMA, al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. De hecho, no tardó en presentarla como «la niña más peligrosa del mundo». En la entrevista, la asturiana dio a conocer alguna que otra experiencia dentro de las Artes Marciales Mixtas. Y es que, con tan solo 16 años, Merche ha conseguido nada más y nada menos que revalidar su titulo mundial.

Sea como sea, la del pasado jueves ha sido una de las entregas más sorprendentes en lo que va de temporada. No solamente por la inesperada aparición de Barrancas en La Revuelta, sino también por la participación de Merche García. Es evidente que el programa presentado por David Broncano jamás deja de sorprender a sus espectadores. ¡Lo sigue demostrando, día tras día!