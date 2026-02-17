Polémico estreno de ‘Soy una pringada’ en Telecinco: «Los hombres son tontos y no merecen vivir»

La youtuber Esty Quesada más conocida como Soy una pringada hizo su debut como colaboradora de El tiempo justo en Telecinco el pasado lunes y lo primero que dijo al llegar fue: “Vengo a probar, igual no vuelvo». Fiel a su estilo con el que sólo quiere provocar, la influencer habló de su última polémica con Rosalía y dijo frases que incitaban al odio.

La influencer habló en directo sobre la polémica entrevista con Rosalía. Recordemos que la plataforma Notfumadores denunció tanto a Soy una pringada como a la intérprete de éxitos como La perla o Malamente por fumar en el podcast Special Peolple Club, lo que ha generado un gran debate en torno a la libertad de expresión. Fue Rosalía quien, en un espacio cerrado, decidió de un momento a otro fumar un cigarrillo e invitó a Soy una pringada a hacerlo.

«Yo no puedo hablar, porque si pudiese hablar saldría en los periódicos. Así que me voy a callar», dijo la youtuber en el programa presentado por Joaquín Prat. En cambio, apuntó sobre Rosalía que «es muy maja, muy cercana. Se quedó mogollón de rato y se puso todos los gorros que le propuse. Hicimos pijamada».

«Los hombres son tontos»

Además de este tema, el programa emitió unas declaraciones de Soy una pringada sobre su ex pareja hablando más del género masculino.»No hay que perdonar. Los hombres son tontos y no merecen vivir», opinó la creadora de contenido. «Me molesta un tío en general. Todo lo que haga me molesta. Todo lo que haga un tío está mal y todo lo que haga una chica está bien. Si es gay menos, pero aun así también», terminó de señalar la youtuber catalana.

En la mesa de debate, tanto la periodista María Eugenia Yagüe como la colaboradora Marta López defendieron que no todos los hombres responden al mismo patrón. «Yo tengo tres hijos y no estoy para nada de acuerdo con lo que dices. No todos los hombres son iguales, no todos tienen como prioridad el fútbol», apuntó López.

«Me suicido en directo»

Además, la influencer dijo en directo: «Como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo otra vez. Es mi death name». «Entonces, ¿cómo quieres que te llame?», le preguntó el presentador del programa, Joaquín Prat. «Soy una pringada, mi apellido está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir», respondió ella.