‘Ice Age 6’ retrasa su estreno, pero ya tiene título oficial: es toda una declaración de intenciones

La casa del ratón ha presentado hace poco su evento Destination D23, donde el estudio explica a su comunidad todos aquellos títulos que proyectará a lo largo de los próximos meses y por supuesto, también sus planes a futuro con sus franquicias y propiedades intelectuales más reclamadas. Marvel y Pixar han tenido ya su espacio en la conferencia, aunque las malas noticias han llegado de la mano de otra de las grandes sagas adquiridas a golpe de talonario por la major californiana: Ice Age 6 no llegará a los cines hasta febrero de 2027. Un retraso que por otra parte, no supone un drama real, pues en un principio la continuación iba a proyectarse en salas en diciembre de 2026. Es decir, en principio sólo nos encontramos con una diferencia de prácticamente tres meses. Pero al menos, la corporación dirigida por Bob Iger ha actualizado que la entrega llevará por nombre Ice Age: Boiling Point.

Traducida literalmente como «punto de ebullición», no conocemos demasiado de Ice Age 6. Fue anunciada oficialmente el pasado 2024 y sí que sabemos que volverá a estar protagonizada por el trío de animales prehistóricos de la trama principal con sus voces originales; el perezoso Sid (John Leguizamo), el mamut Manny (Ray Romano) y el dientes de sable Diego (Denis Leary). Junto a ellos, volverán el interés amoroso de Manny, Ellie (Queen Latifah) y Buck (Simon Pegg), la divertida y alocada comadreja tuerta a la que conocimos en la tercera entrega y el spin-off, Las aventuras de Buck. Porque sí, una de las cosas que hemos podido conocer es que el punto de partida del seguimiento situará de nuevo a los personajes en El mundo Perdido. Un ecosistema escondido dominado por dinosaurios que la aventurera familia descubrió en el mismo capítulo en el que conocimos a Buck.

‘Ice Age 6’: ¿puede resucitar la saga?

Si algo nos ha descubierto el Hollywood actual en los últimos años es que el público parece atender con gusto y bajo un reclamo visceral a aquellas franquicias que llevan mucho tiempo sin tener una nueva aventura. Ahí está el fenómeno de Del revés 2 o proyectos live action tan virales como Lilo y Stitch o Cómo entrenar a tu dragón. Miles de millones de dólares en la taquilla que Disney planea replicar en el futuro con apuestas de Pixar como Toy Story 5, Los increíbles 3 o Coco 2 e igualmente, bajo su propio sello a través de Frozen 3 y la inminente Zootrópolis 2. Una generación de secuelas en una industria carente de ideas que logren funcionar como un reclamo para las nuevas audiencias.

En el caso de Ice Age 6, la saga ha ido en claro detrimento desde las primeras entregas y a diferencia de los juguetes de Pixar o del ingenio de Frozen, la creación original de Jim Hecht no supo jamás tener un arco que cerrase su concepto de saga y las críticas especializadas fueron empeorando con cada nueva entrega.

Siempre ha sido un reclamo comercial

La IP siempre ha sido un reclamo comercial que ha funcionado bien en la cartelera. No obstante, al igual que sucedía con las reseñas profesionales, los sucesivos largometrajes fueron recaudando cada vez de forma más oscilante. Con Ice Age 6, así quedará actualmente la numeración de la saga y su repercusión en el box office:

Ice Age: 383 millones de dólares

Ice Age 2: 660 millones

Ice Age 3: El origen de los dinosaurios: 886 millones

Ice Age 4: La deriva continental: 877 millones

Ice Age 5: La colisión de los mundos: 408 millones

Todas ellas están disponibles en la plataforma de Disney Plus.