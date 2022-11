John Leguizamo critica la poca diversidad del casting de ‘Super Mario Bros: La película’

John Leguizamo es uno de esos actores latinos que ha desarrollado su carrera fuera de la diversidad vigente que en la actualidad hay de los repartos. Aún con ese hándicap profesional de antaño, este colombiano ha conseguido estar en producciones tan relevantes de la industria, siempre desde roles secundarios como en Moulin Rouge o la actual franquicia de John Wick. También fue uno de los protagonistas de la desastrosa adaptación en carne y hueso del videojuego Super Mario Bros, junto a Bob Hoskins. Ahora el popular juego vuelve a adaptarse, esta vez desde el terreno de la animación y Leguizamo ha criticado que el casting de voces no sea lo suficientemente variado.

Promocionando The Menu, su última película, Leguizamo habló con IndieWire y explicó que el casting que Universal Pictures y Nintendo han escogido para las voces de la última película está “retrocediendo”, respecto a los últimos avances que regían en la industria. El actor nacido en Bogotá, no es el primero en criticar la elección de voces del casting, sobre todo la del protagonista Chris Pratt, quien interpreta al protagonista Mario. El resto del elenco principal nos trae a Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy dando vida a la princesa Peach, Keegan-Michael Key como la seta Toad y Jack Black encarnando al malvado Bowser. John Leguizamo recordó cómo los directores del filme original habían luchado para que él fuese uno de los protagonistas: “Los directores Annabel Jankel y Rocky Morton lucharon mucho para que yo fuera el protagonista porque yo era latino y ellos (el estudio) no querían que yo fuera el protagonista. Lucharon muy duro, y fue un gran avance. Para ellos, retroceder y no elegir a otro (actor de color) apesta”.

Cuando comenzaron a llegar las primeras críticas por la elección de Pratt, el director ejecutivo de Illumination Studios Chris Meledandri frenó cualquier duda sobre la decisión de casting hace algunos meses, durante la convención de CineEurope: “Cuando la gente escuche la actuación de Chris Pratt, la crítica se evaporará, tal vez no del todo; a la gente le encanta expresar opiniones, como debería ser”. A Leguizamo le podremos ver en el futuro con Noche de paz, Tin Soldier y varias series de televisión. Antes compartirá elenco con Anya Taylor-Joy en The Menu, una propuesta thriller que llegará a las salas el próximo 2 de diciembre.

La película de Super Mario Bros llegará a los cines el próximo 7 de abril de 2023.