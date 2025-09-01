Hacía tiempo que no me enganchaba así a una película: el thriller erótico que ya es lo más visto de Netflix

El streaming tiene algunos géneros que funcionan mejor que otros. Entre otras cosas porque las plataformas, dependen de ese algoritmo que consigue enganchar a los suscriptores para que en un visto y no visto, los títulos finales de crédito florezcan en la pantalla y esta, ya nos pregunte y sugiera otras tantas películas y series similares. La comedia familiar, el terror, los true crime…las marcas de vídeo bajo demanda gestionan las tipologías líderes para su target (público objetivo). Ahora en clave de thriller erótico, Netflix acaba de lanzar una producción que en poco tiempo se ha convertido en el reclamo Nº1 de Netflix. Nos referimos a la cinta alemana, Caerás.

Los servicios de vídeo bajo demanda han permitido que, independientemente del origen de algunos proyectos, la proyección viral de la «gran N roja» actúe como un altavoz imparable que traspasa cualquier frontera cultural. Ahí están por ejemplo, la noruega Trol, con más de 100 millones de visualizaciones o la francesa En las profundidades del Sena, cuyo desempeño a nivel de visualizaciones el pasado 2024 ya supuso, un fenómeno incuestionable para los datos del estudio californiano. Así y con dicha capacidad para trascender sin importar la nacionalidad de las diferentes historias, el thriller erótico que Netflix estrenó el pasado 21 de agosto se ha colado en el top 10, dentro de la categoría de largometrajes de habla no inglesa. Pero ¿de qué trata Caerás? ¿por qué se ha convertido en un triunfo adictivo dentro del catálogo de la major?

El thriller erótico Nº1 en Netflix

El planteamiento original de este thriller erótico no deja lugar a dudas: «Lilli no se fía del prometido de su hermana, pero la llegada de un atractivo desconocido desata en ella una pasión hasta ahora desconocida», reza la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Sin ser una obra que vaya a suponer un descubrimiento artístico para los espectadores, Caerás se aprovecha de su condición de entretenimiento sin complejos, partiendo de puntos narrativos prácticos que generar per se, un interés notorio ante la audiencia mayoritaria del terminal. Un hombre con intereses misteriosos, un romance apasionado, secretos oscuros, tensión en cada secuencia…el filme dirigido por Sherry Hormann contiene todas las condiciones necesarias para que el público permanezca pegado a la pantalla durante el poco más de hora y media de metraje.

Hormann nunca había trabajado para la multinacional liderada por Ted Sarandos, pero a sus espaldas tiene una filmografía más que consolidada, gracias a títulos consolidados como Guys and Balls, Flor del desierto, 3096 días o a Regular Woman. En el elenco encontramos a caras conocidas dentro de la industria germánica; Svenja Jung (La emperatriz), Theo Trebs (El grifo), Thomas Kretschmann (El pianista) y Tijan Marei (Rumspringa), entre otras. En definitiva, Caerás es un producto que encandilará a los fans de 365 días y a aquellos que disfrutaron de Corazones rotos.

Líder en el streaming

La actual lista viral del Top 10 de películas de habla no inglesa en Netflix queda tal que así: