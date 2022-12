La película de Netflix que ha roto los datos: logra esto en sólo 48 horas

Desde las plataformas como Netflix, no suele pasar mucho tiempo hasta que una nueva propuesta rompe los datos de sus antecesoras. Además, esto aunque ocurra normalmente más con grandes superproducciones como Alerta roja o El agente invisible, de vez en cuando también sucede que producciones locales comienzan a triunfa en el extranjero, cualidad sobre todo producida por el streaming, ya que este ofrece la capacidad y simultaneidad de poder verse al mismo tiempo, en todos los rincones del mundo. Este es el caso de Trol, la película de Netflix que ha roto todos los datos en pocas horas.

Desde que se estrenó a principios del mes de diciembre, Trol se ha colado en el top 10 de contenido más visto en la plataforma y ocupó el primer puesto de Netflix en Estados Unidos. Eso sí, aunque muchos se quejan de su perspectiva de “serie B”, lo cierto es que ese es un calificativo casi de culto para un género de largometrajes como los Kaiju. Ese es el término que utilizan en Japón para describir y categorizar las películas de monstruos como Godzilla o en el caso del cine norteamericano, King Kong. ¿Pero de qué trata Trol?

Trol es una película original de Netflix que narra cómo en lo profundo de la montaña Dovre, algo gigantesco se ha despertado después de mil años de cautiverio. La criatura lo destruye todo a su paso y se acerca rápidamente a la capital, Oslo. No es la primera propuesta sobre catástrofes que dirige Roar Uthaug. El cineasta noruego rodó en 2015 La ola y en 2018 creo el reboot cinematográfico de Tomb Raider, con Alicia Vikander en el papel de la protagonista Lara Croft. Una propuesta que debería tener una secuela, que por el momento no se ha iniciado el proyecto, por más que la actriz ganadora del Oscar esté apretando para conseguirlo. Aunque claro está, no por ello tiene que repetir en la dirección Uthaug.

La historia parte del propio Uthaug, pero el guion lo firma Espen Aukan, entre su reparto principal destacan: Ine Marie Wilmann, Gard B. Eidsvold, Kim Falck, Anneke von de Lippe, Yusuf Toosh Ibra, Ingrid Vollan y Karoline Viktoria Sletteng Garvang. Está disponible en Netflix desde el pasado 1 de diciembre. Actualmente, se encuentra en la top número 2 de contenido más visto en España, con una duración de 1 hora y 43 minutos.