Vuelve a Netflix la serie más exitosa de la plataforma: ya hay fecha oficial y es inminente

Si eres de los que ya has visto los cuatro primeros episodios de la tercera temporada de Miércoles estás de enhorabuena porque el próximo miércoles 3 de septiembre se estrenarán los cuatro episodios que quedan de esta entrega. Los primeros episodios no han defraudado y nos ha dejado a Miércoles en una situación complicada ya que se ha enfrentado a un acosador, un zombi, un Hyde y hasta cuervos asesinos y ahora se encuentra herida e inconsciente frente al Hospital Willow Hill. Tendremos que esperar al 3 de septiembre para descubrir si Miércoles se encuentra bien y poder disfrutar de nuevo de esta serie cuya primera temporada se convirtió en un fenómeno mundial al lograr más de 252 millones de visualizaciones. La segunda temporada ya ha repetido unas buenas cifras en su estreno de los primeros episodios en la primera semana y Netflix ya ha confirmado que habrá seguro una tercera entrega de una de sus series de éxito.

Estos nuevos cuatro episodios han vuelto a contar como creadores y showrunners con Alfred Gough y Miles Milar y con la excepcional producción de Tim Burton que participa en la dirección con Paco Cabezas y Angela Robinson. Aunque algunos de sus seguidores se han sorprendido por ese giro a lo macabro y lo extra oscuro de esta serie, en general los cuatro primeros episodios han gustado a todos porque no defrauda con su peculiar sentido del humor y sus giros constantes. La serie Miércoles se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming Netflix y cuenta con innumerables seguidores en todo el mundo.

¿Qué va a ocurrir en los últimos episodios de la segunda temporada de Miércoles?

En los primeros cuatro episodios de la serie Miércoles descubrirá un nuevo misterio que amenaza Academia Nevermore y a la propia protagonista. Además, un acosador la persigue y está preocupada por la posible venganza de antiguos enemigos como Marilyn Thornhill y Tyler. También su hermano Pugsley empezará a estudiar en la academia y aparecerá en la serie la abuela de Miércoles, que está enfrentada con su madre y, como todos los miembros de la familia Addams, es bastante peculiar.

Si no habéis visto la primera parte de la segunda temporada os avisamos de que hay algún spoiler. Como ya hemos podido ver en el tráiler de los nuevos episodios que podéis ver al final de este artículo, sabemos que Miércoles sobrevive al ataque de Tyler y despierta del coma en el que se encontraba. Además, el temido Hyde, su enemigo, ya está libre y ha logrado escapar de Willow Hill y Miércoles tendrá que controlar la situación descontrolada en la que se encuentra la Academia Nevermore con la ayuda de su guía Larissa Weems. La protagonista de esta serie también se tendrá que enfrentar a Judi, que es la persona que se esconde detrás de los Cuervos que puede estar buscando venganza.

El reparto de la segunda temporada

Los nuevos episodios estarán protagonizados por la actriz Jenna Ortega que vuelve a bordar el papel de la extraña, caústica y oscura Miércoles. La actriz está acompañada por su familia cuyos papeles interpretan los actores Catherine Zeta-Jones que da vida a Morticia, Luis Guzmán a Gómez, su padre, Isaac Ordoñez a Pugsley, George Burcea a Largo, Victor Dorobantu a Cosa, Fred Armisen a Tío Fétido, Joanna Lumley a la abuela de Miércoles y Frances O’Connor a la misteriosa tía Ophelia.

Además, en el reparto de los cuatro nuevos episodios están Emma Myers que da vida a Enid Sinclair, Joy Sunday a Bianca Barclay y Moosa Mostafa a Eugene. En los primero episodios de esta segunda temporada también estaban Heather Matarazzocomo Judy, Georgie Farmer como Ajax Petropolus, Naomi J. Ogawa: como Yoko Tanaka y Luyanda Unati Lewis-Nyawo como la ayudante del sheriff Galpin, que se convierte en el nuevo sheriff.

Otro de los personajes más esperados de esta temporada es la actriz Lady Gaga, que no apareció en los primeros episodios y se espera que esté presente en esta segunda parte de la segunda entrega. Según se comentó en Tudum Lady Gaga interpretará el papel de «Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore que se cruzará en el camino de Miércoles». También se espera que en esta segunda parte se pueda escuchar la canción Dead Dance, que ha compuesto la cantante para la serie Miércoles.

Por ahora lo que sabemos de la tercera temporada de la serie Miércoles es que esta extraña adolescente volverá a pisar los pasillos de la academia de Nevermore y tendrá que sacar a la luz nuevos secretos de este siniestro sitio y volverá a meter sus narices en la cripta de la familia Addams. Por ahora Netflix no ha confirmado la fecha exacta del estreno de la tercera temporada y sus seguidores tendrán que conformarse con estos cuatro nuevos episodios de la segunda temporada que seguro les van a sorprender.