Cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 2 de ‘Miércoles’ y cuántos capítulos tiene

Netflix ha cambiado mucho desde su llegada a España hace una década. Desde el propio precio de sus tarifas a la inclusión de publicidad, pasando por la eliminación del sistema para compartir cuentas. Pero más allá de las decisiones polémicas que como líder del mercado ha tenido que tomar, en el último lustro también ha transformado la política y estrategia de estrenos de sus grandes seriales. La «gran N roja» ya no vuelca de golpe todos los episodios de sus ficciones triunfantes, sino que las divide en varias partes para mantener la tendencia y la expectación de sus propiedades intelectuales. El último ejemplo lo hemos visto en la temporada 2 de Miércoles, cuya segunda ronda de capítulos todavía tiene pendiente su llegada a la plataforma, llevando a que los suscriptores todavía no conozcan el desenlace del regreso de la hija mayor de la familia Addams a la Academia Nevermore.

Renovada para una tercera temporada antes del estreno de la segunda, la temporada 2 de Miércoles colgó sus cuatro primeros capítulos, el pasado 6 de agosto. Desde entonces, la vuelta del personaje interpretado por Jenna Ortega lleva líder tres semanas en el top 10 de series más vistas de la marca, acumulando esta semana otras 13 millones de visualizaciones. Algo que ha hecho que la anterior temporada vuelva a tener cierta viralidad y repercusión. Porque aunque la segunda temporada todavía no haya entrado en el Olimpo de las ficciones de la major californiana, pero a día de hoy, la primera temporada todavía sigue siendo la serie de habla inglesa más vista de Netflix, por delante de Adolescencia, Stranger Things o Los Bridgerton. No obstante ¿cuándo podremos ver la segunda ronda de episodios de Miércoles y por tanto, descubrir el desenlace de la segunda temporada?

Temporada 2 de ‘Miércoles’: capítulos

Para poder ver la temporada 2 de Miércoles al completo, con la emisión de sus últimos cuatro capítulos, tendremos que esperar muy poco. Pues Netflix, ya anunció que la continuación llegaría el 3 de septiembre. Menos de un mes después del lanzamiento de los cuatro primeros. Eso sí, para la tercera habrá que esperar bastante más, pues la idea es que esta llegue al catálogo de la compañía como pronto, en 2027.

Asimismo y sin poder desmenuzar una hora concreta del estreno de los episodios, lo normal sería que estuviesen disponibles desde la misma mañana de la fecha señalada.

La política de dividir los estrenos será algo que Netflix llevará al siguiente nivel con Stranger Things 5. Con capítulos que prácticamente tendrán la duración de una película, los hermanos Duffer nos proporcionarán una primera ronda de episodios el 27 de noviembre, un segundo volumen el 26 de diciembre y la emisión del episodio final el día 1 de enero de 2026.

Una continuación de récord

La segunda temporada de Miércoles acumula 50 millones de visualizaciones sólo este mes y se espera que con la llegada de los capítulos finales entre de lleno en el Top 10 histórico de la marca.

Por supuesto, Ortega volverá a su rol principal, acompañada de todas las nuevas incorporaciones que obtuvo la continuación. Entre ellas, la de Steve Buscemi y Haley Joel Osment.