Francis Ford Coppola no se rinde tras el fracaso de ‘Megalópolis’: rodará este año su nueva película

Si alguien en Hollywood está acostumbrado a levantarse después de tocar fondo, ese es Francis Ford Coppola. El cineasta italoamericano ha manejado rodajes tan caóticos como el de Apocalypse Now y aunque en aquella ocasión su crítica al horror de la guerra representó un triunfo sideral dentro del séptimo arte, las complicaciones en el set de la reciente Megalópolis no se terminaron traduciendo en la gloria que sus acólitos ansiaban. Con un presupuesto autofinanciado de 120 millones de dólares, la distopía protagonizada por Adam Driver fue duramente criticada por la prensa especializada, recaudando únicamente 14 millones en el box office internacional. No obstante y a pesar de sus 86 años, Coppola ya tiene una nueva película entre ceja y ceja y va a comenzar a rodarla este mismo año.

Al realizador le costó 13 años volver a la dirección tras Twixt, pero su nueva historia se rodará tan sólo un año después del estreno de Megalópolis. Según se ha podido saber por la prensa local, la susodicha cinta será un drama de época ambientado en la Italia de los años 30, filmando en zonas como Scilla, Cosenza y Calabria. Así, lo más probable es que Coppola con su nueva película, renuncie a todos los adornos tecnológicos y la ingente cantidad de efectos especiales que tuvo su anterior obra. Y es precisamente esa vuelta a un hipotético minimalismo argumental y estético lo que podría augurar un producto que por fin, pueda al menos no ser considerado un desastre mayúsculo.

Coppola: su nueva película

Sin todavía un nombre oficial, la noticia de que Coppola tiene en marcha una nueva e inminente película, se ha conocido gracias al inicio de un proceso de casting compartido por la prensa local de dichas localidades italianas. El proceso de selección intentará seleccionar perfiles con rasgos europeos, sin tatuajes o cortes de pelo modernos. Entre otras cosas porque dichos actores representarán a personajes de la primera mitad del siglo XX, donde el país de la bota inicio un periodo de rearme y expansión territorial en pleno auge del fascismo.

No se ha anunciado todavía tampoco, un elenco protagonista ni una fecha para su proyección en cines. Sin embargo, el seis veces ganador de la Academia necesitará manejar un presupuesto infinitamente menor que el de Megalópolis si desea encontrar con facilidad un estudio que distribuya en salas su trabajo. Supuestamente, el rodaje comenzaría a principios del próximo mes de diciembre, augurando un estreno en algún momento del 2027.

¿Dónde podemos ver ‘Megalópolis’?

La sinopsis oficial de la historia señala lo siguiente: «César Catilina es un artista que busca transformar la ciudad de Nueva Roma a un futuro utópico e idealista, frente a su principal antagonista, el alcalde Franklyn Cicero, quien quiere mantenerlo todo como está. En medio de ambos, la hija del segundo Julia Cicero, tendrá que decantarse entre la lealtad hacia su padre y su amor por César».

Con un reparto liderado por estrellas de la talla de Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne y Jon Voight, Megalópolis está disponible en la plataforma de Movistar Plus.