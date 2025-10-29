El director de ‘Cónclave’ estrena su última película en Netflix: un thriller psicológico con Colin Farrell

Al igual que ocurre en el mercado de la exhibición, las plataformas de streaming han esperado a la recta final del año para presentar en sociedad a sus grandes producciones cinematográficas. En el caso de la «gran N roja» encontramos el ejemplo fehaciente de Una casa llena de dinamita y del futuro estreno inminente del Frankenstein de Guillermo del Toro. Pero hoy, la gran novedad que acaba de aterrizar en el catálogo Netflix no es otra que Maldita suerte, la última apuesta del cineasta Edward Berger que protagoniza un inagotable Colin Farrell.

Adaptando la novela homónima de Lawrence Osborne, el director alemán vuelve a la marca de vídeo bajo demanda tres años después de triunfar con la cinta bélica, Sin novedad en el frente. Filme que terminó obteniendo cuatro estatuillas doradas en la alfombra roja del 2023, incluyendo el de mejor película internacional. No obstante, antes de presentar Maldita suerte en Netflix y marcar su primera colaboración con Colin Farrell, Berger estuvo en la quinielas de la pasada edición de las estatuillas doradas gracias a Cónclave, la apuesta de Focus Features la cual terminó obteniendo hasta 8 consideraciones de los académicos. Ahora, este thriller psicológico aterriza en la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hasting, dispuesta a convertirse en otro fenómeno viral para la compañía.

‘Maldita suerte’: lo nuevo de Netflix con Colin Farrell

La sinopsis oficial de Maldita suerte es la siguiente: «Lord Doyle se esconde en Macao, donde malgasta sus días y noches entre juegos de azar y alcohol, arriesgando el poco dinero que aún le queda. Asfixiado por unas deudas que se multiplican día tras día, recibe una oferta inesperada de Dao Ming, una misteriosa empleada del casino dispuesta a jugar sus propias cartas. Pero Doyle no está sólo en su huida. La detective privada Cynthia Blithe lo sigue de cerca y no dudará en obligarle a encarar aquello de lo que pretende huir. Cuanto más intenta Doyle alcanzar la salvación, más se ciernen sobre él los confines de la realidad».

Las cartas han jugado a nuestro favor con Colin Farrell. ‘Maldita suerte’, de Edward Berger, director de ‘Cónclave’ y ‘Sin novedad en el frente’, ya está disponible. pic.twitter.com/SmxnB0cGp4 — Netflix España (@NetflixES) October 29, 2025

Maldita suerte se preestrenó en el pasado Festival de Cine de Toronto como una de las grandes candidatas de la líder del streaming para la temporada de premios. Sin embargo, su tímido desempeño frente a la crítica profesional no le augura ni mucho menos, algún tipo de presencia en el circuito final de premios. Aunque independientemente de que pueda o no ocupar ese espacio, lo que parece seguro es que su presencia entre a oferta audiovisual de Netflix no pasará desapercibida.

Junto a Farrell, la adaptación al libreto por parte de Rowan Joffe (El americano) mantiene un reparto de caras conocidas que incluyen a Tilda Swinton (El asesino), Fala Chen (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Deannie Yip (Una vida sencilla), Alex Jennings (The Crown) y Jason Tobin (Warrior).

Elogios a Farrell

Más allá del tibio recibimiento de Maldita suerte, la mayoría de las reseñas del proyecto de Netflix se centran en el gran desempeño de Farrell. Uno de esos títulos de lucimiento personal que temporalmente, podrá convertirse en una tendencia dentro de los Top 10 del terminal gracias también al desempeño visual del director de fotografía James Friend, quien estuvo nominado al Oscar por su antigua colaboración con Berger, la anteriormente mencionada Sin novedad en el frente.