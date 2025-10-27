El biopic de Bruce Springsteen no puede contra el último fenómeno del anime: «Es un éxito planetario»

Como cada comienzo de semana, los resultados de la cartelera confeccionan el futuro de la mayoría de las producciones. Entre otras cosas porque con el preciso análisis actual, los especialistas y los estudios pueden calcular con enorme precisión las cifras que alcanzará un largometraje al final de su etapa dentro del mercado de la exhibición. Por ello, en Disney y 20th Century Fox no deben de estar muy contentos con la recaudación del Deliver Me From Nowhere. El biopic de Bruce Springsteen ha claudicado ante el último fenómeno del anime: Chainsaw Man.

La tendencia del formato de la animación japonesa lleva tiempo sin ser un simple nicho. El anime ha conseguido quitarse varios prejuicios y ahora, cualquier amante del audiovisual haya consumido o no antes este tipo de contenido, se interesa por estos vibrantes y originales productos nipones. Y es que aunque por supuesto el género posee clásicos imperecederos como Akira, Ghost in the Shell o Perfect Blue, la moda e inventiva de estos estudios especializados ha logrado recientemente encontrar un punto de inflexión atractivo en el mundo de las series. Una jugada inteligente, teniendo en cuenta que los millones de espectadores que habitualmente siguen estas historias en el apartado serial, no van a querer perderse la oportunidad de experimentar una continuación en la gran pantalla. ¿El resultado? Chainsaw Man-la película: El arco de Reze ha logrado convertirse en el filme Nº1 de la cartelera norteamericana con 17,2 millones de dólares en poco más de 3.000 salas, mientras que el biopic de Springsteen sólo obtuvo unos insuficientes 9,1 millones.

El biopic de Springsteen no convence del todo

Teniendo en cuenta el recorrido triunfal que últimamente han tenido las representaciones melómanas de las grandes leyendas de la música, el biopic de Springsteen protagonizado por Jeremy Allen White era uno de los proyectos más esperados del 2025, tanto en su repercusión taquillera como en una temporada de premios que suele tener en cuenta las representaciones de personajes tan icónicos en la cultura popular. Sin embargo, la crítica ha recibido con cierta tibieza el trabajo de Scott Cooper y el público, no ha terminado respondiendo igual que a anteriores representaciones cinematográficas de otros ídolos como Elvis o el Bob Dylan de Timothée Chalamet en A complete unknown.

Deliver Me From Nowhere se centra en la grabación del disco Nebraska que Springsteen publicó en 1982, justo en los albores de su fama mundial y reconocimiento. Aparte, de Allen White, el elenco secundario se configura apartir de otras caras conocidas de la actuación de la talla de Jeremy Strong, Odessa Young, Stephen Graham y Paul Walter Hauser. El punto positivo para la cinta y su sello es que el presupuesto ronda los 55 millones, por lo que tras su paso por cines y la rentabilización en el streaming de Disney Plus con los anuncios, quizás pueda evitar ser un fracaso económico.

El anime es un «éxito planetario»

Tras el triunfo global de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El castillo infinito, Crunchytroll vuelve a coronarse en la taquilla, otra vez de la mano de Sony, la cinta de Chainsaw Man lleva acumulados 108 millones de dólares en todo el mundo, diezmando no sólo al biopic de Springsteen, sino también a otras propuestas como Black phone 2.

La cinta funciona como secuela directa de la valorada serie homónima del estudio MAPPA. El éxito es valorado por grandes analistas como la visión de David A. Gross de Franchise Entertainment Research, quien asegura que la repercusión del anime ya no responde a un «fenómeno local», sino que en realidad es «un éxito planetario».