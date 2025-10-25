Es lo mejor que vas a ver en Netflix: casi dos horas de pura tensión y asfixia

La plataforma líder del mercado está entrando en una fase clave para su futura repercusión en los Oscar de 2026. Tras conquistar los Emmy con la miniserie Adolescencia, ahora el servicio de streaming de la «gran N roja» planea hacer lo propio en el calendario final de premios y en gran parte, ese éxito pasa por la respuesta de los espectadores hasta hora es por derecho propio, la mejor película de Netflix del año: Una casa llena de dinamita.

El nuevo largometraje como directora de Kathryn Bigelow se preestrenó en el pasado Festival de Cine de Venecia. Aunque a diferencia del Frankenstein de Guillermo del Toro, este thriller repleto de tensión no entró en el concurso por el ansiado León de Oro. No obstante, la reacción de la crítica profesional que acudió a los primeros pases del adrenalínico guion de Noah Oppenheim (Jackie) fue inmejorable, elogiando la labor de la que en su momento fue la primera mujer en ganar la estatuilla dorada a la mejor dirección por En tierra hostil en 2010. Bigelow ha tardado ocho años en volver a erigirse como la mejor narradora del thriller político y Netflix hace escasas horas, le acaba de brindar a sus suscriptores Una casa llena de dinamita con una potente promoción preparada para el explosivo aterrizaje en su catálogo de contenidos, el pasado día 24 de octubre.

El mejor largometraje de Netflix: ‘Una casa llena de dinamita’

Una casa llena de dinamita tuvo una pequeña exhibición en salas a principios de mes, con el objetivo de poder optar a alguna que otra categoría de la próxima alfombra roja.

La sinopsis oficial plantea el ataque de un misil no identificado contra suelo estadounidense, mientras la Casa Blanca inicia una carrera contrarreloj para averiguar quién es el responsable y como responder en consecuencia.

Más allá de la dirección estelar, lo que va a convertir el filme en un título de éxito a nivel de audiencia para Netflix va a ser la concentración de estrellas de su reparto estelar: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Jason Clarke y Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Anthony Ramos, entre otros.

¿Qué dice la crítica?

Con un 6,7 sobre 10 en FilmAffinity y un 79% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, Una casa llena de dinamita representa uno de los filmes mejor valorados del 2025.

La mayoría de los comentarios de la prensa especializada responden a la capacidad de Bigelow como narradora y fiel documentalista de la actualidad política en el mundo.

«Este cuento con moraleja, explosivamente entretenido, sobre la respuesta del gobierno de EE.UU. a un ataque nuclear ficticio en sus instalaciones te arruinará el día. De nada», escribía Ryan Lattanzio para IndieWire.

Otros en cambio como el crítico James Mottram de Radio Times, la definieron como un entretenimiento superlativo que a la par funciona como un gran ejercicio de introspección: «No cabe duda que Bigelow ha creado una película que funciona tanto como un entretenimiento que destroza los nervios, como una declaración antinuclear que invita a la reflexión».