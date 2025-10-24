Novedades de la cartelera: ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa es el estreno español más esperado

Con el mes de octubre entrando en su recta final, las salas de cine siguen recibiendo estrenos estimulantes que seguramente, tengan un amplio recorrido en la inminente etapa final de los premios cinematográficos más relevantes. Ahí está la transformación de Jeremy Allen White para el biopic de Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere o el estreno limitado de la Frankenstein de Guillermo del Toro. Pero en realidad, la industria patria tiene la mirada puesta en Los domingos, el gran filme de Alauda Ruiz de Azúa que llega a la gran pantalla dispuesta a ser la principal favorita en los próximos Goya. A continuación, repasamos las novedades más relevantes que están disponibles desde hoy en el patio de butacas:

Los estrenos de la cartelera

‘Los domingos’

Ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, Los domingos supone el tercer largometraje de Ruiz de Azúa, tras la brillante Cinco lobitos y su encargo para Netflix, Eres Tú. El pasado año nos regaló la excelente miniserie Querer y ahora, plantea otro drama familiar: una joven de 17 años le revela a su familia que plantea convertirse en monja de clausura.

Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu conforman el elenco principal

‘Deliver Me From Nowhere’

Frente a los domingos, Scott Scooper trae una radiografía personal sobre la vida de Bruce Springsteen. Concretamente se narra el periodo de grabación del disco Nebraska, reflejando un periodo trascendental en el recorrido personal y profesional del cantante norteamericano.

Reparto: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, Gaby Hoffman, Marc Maron, David Krumholtz y Grace Gummer

‘Black Phone 2’

Su paso por la cartelera estadounidense está siendo un éxito, representando un nuevo fenómeno para el terror comercial en un año clave para el género. Esta vez, El Raptor buscará vengarse del joven Finn desde la tumba, escogiendo como principal objetivo a Gwen, su hermana pequeña.

Reparto: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Miguel Cazarez Mora, Demian Bichir, Jeremy Davies, Arianna Rivas y Anna Lore

‘Frankenstein’

La adaptación de Mary Shelley bajo la mirada de del Toro llegará al catálogo de Netflix en noviembre, pero tanto por su desempeño artístico como por la capacidad narradora del mexicano, Frankenstein es un monstruo que se disfruta en su plenitud dentro de una sala de cine.

Reparto: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley y Lars Mikkelsen, entre otros.

‘Decorado’

Los domingos no es el único título español que llega este fin de semana a la cartelera. Alberto Vázquez, responsable de Unicorn Wars, nos trae ahora la versión en clave de largometraje de su aclamado corto homónimo. El cual, tiene a un ratón de mediana edad en plena crisis existencial como protagonista.

‘Chaisaw Man: El arco de Reze’

Aclamada por la crítica, la adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto llega con una secuela directa de la serie original. Un drama fantástico en el que se da una guerra entre cazadores y demonios en una batalla mortífera.