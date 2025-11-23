La predicción de un vidente a Rosalía en el 2012 que hoy da hasta miedo: «Hay una futura…»

En 2012, cuando Rosalía apenas era una joven de 20 años que acompañaba a su grupo Ke Jaleo en un modesto programa de la televisión catalana, nadie podía imaginar que aquella aparición discreta acabaría convirtiéndose en un documento casi profético. En Toni Rovira y tú, junto a músicos que entonces acaparaban más atención que ella, un tarotista presente en el plató decidió leerle las cartas sin sospechar que esa intervención marcaría un antes y un después.

En estos momentos, con LUX convertido en un fenómeno internacional y su paso por el plató de Jimmy Fallon, resulta muy curioso echar la vista atrás. Ahora es una estrella global, pero en aquel entonces era simplemente una joven talentosa, aún sin un disco publicado, que escuchaba con atención lo que las cartas parecían anticiparle.

La predicción del tarotista

Aquel tarotista, cuyo nombre no figura en las grabaciones, se mostró sorprendentemente seguro al afirmar que Rosalía firmaría con una multinacional en menos de cuatro años y que su destino era convertirse en una estrella. Lo dijo ante las cámaras con una rotundidad que hoy resulta inquietante y con una claridad que ha llamado la atención de quienes han vuelto a ver el vídeo. «Hay una futura estrella, que lo sepas», declaró mientras señalaba que quienes la acompañaban ya habían reconocido en ella un diamante en bruto.

La escena, que en su momento habría pasado inadvertida para la mayoría, cobra ahora otra dimensión al comprobar que, exactamente dentro de ese margen temporal, Rosalía firmó con Sony y publicó El Mal Querer, un álbum que transformó por completo el panorama musical español y que la catapultó a la esfera internacional con una fuerza que pocos artistas contemporáneos han conocido.

Más allá de la predicción empresarial, el adivino fue desgranando una serie de intuiciones que, al mirar atrás, parecen encajar con precisión asombrosa en el relato de la artista catalana. Habló de frenos personales, de decisiones artísticas que debía retomar y de talentos que aún estaban en proceso de aflorar. Mencionó que debía volver a bailar, insinuando que había algo que la retenía y Rosalía le confesó que había pasado su infancia en academias de danza pero que con el tiempo había priorizado el canto.

A lo largo de los años, ese vínculo entre movimiento, ritmo y expresión corporal ha sido fundamental en su estética y en el lenguaje visual de sus proyectos, desde los gestos flamencos de El Mal Querer hasta las coreografías que han marcado sus videoclips y directos. Las cartas, según él, insistían en que su energía creativa estaba ligada a esa faceta que no debía abandonar.

El futuro de Rosalía

El vidente, movido quizá por una intuición difícil de explicar, habló también de la formación musical de Rosalía con un nivel de detalle que sorprende. Aseguró que tenía «dos tatuajes, uno en los pies y otro en el corazón», metáforas con las que quiso explicar la mezcla de disciplina y emoción que percibía en su manera de cantar. Diferenció el «quejío del flamenco» del «lamento del blues» y sostuvo que en ella había una sensibilidad que le habriría mas puertas. Rosalía, todavía tímida y sin la seguridad mediática que proyecta hoy, escuchaba con curiosidad mientras él indagaba en sus raíces, preguntándole por su barrio y atribuyéndole un duende especial que, según él, procedía tanto de su entorno como de una especie de impulso interno que no podía aprenderse en ningún manual.

Conforme avanzaba la lectura de cartas, la intervención adquiría el tono de una narración sobre el futuro, como si estuviera explicando paso a paso el recorrido que la artista tendría por delante sin saber que sus palabras serían revisadas años después con un asombro casi reverencial. Le advirtió que debía profundizar, aprender, explorar más allá de los límites que entonces se imponía.

En 2012, cuando aún nadie conocía a Rosalía, un tarotista predijo que sería una estrella mundial. Cuatro años después, revolucionó la música con El mal querer. Hoy, con LUX, sigue rompiendo límites entre lo divino y lo terrenal, lo clásico y lo experimental @hola_rosalia pic.twitter.com/4YfT4mc1Zn — Rosalia Global (@globalarosalia) November 18, 2025

«Estos dos años van a ser de mucho crecimiento», dijo mirando las cartas con la convicción de quien observa un destino inevitable. Y no se equivocó: entre 2014 y 2016 se consolidó su formación, se definió su visión y se gestó el proyecto que la llevaría a la fama.

El éxito internacional de Rosalía

En estos momentos, mientras Rosalía continúa reinventando la música con LUX, cantando en trece idiomas y llenando platós de todo el mundo durante su gira mediática, aquel vídeo de 2012 ha resurgido como una pieza casi mítica. En un país donde son muchos los que aseguran haber descubierto antes que nadie su talento, muy pocos pueden demostrarlo con pruebas tan contundentes como esa grabación.

Su predicción, que en su momento sonó exagerada, hoy se interpreta como una intuición extraordinariamente precisa, capaz de anticipar un fenómeno artístico que cambiaría para siempre la música española y que sigue evolucionando sin límites visibles. Así, lo que comenzó como una simple lectura de cartas se ha transformado en un fragmento legendario del mito de Rosalía.