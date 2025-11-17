El lanzamiento de Lux, el cuarto álbum de Rosalía, ha convertido a la cantante catalana en un auténtico fenómeno global. Desde el primer día, canciones como Berghain han sido analizadas tanto por críticos musicales como por fans, mientras que en redes sociales se multiplican teorías, memes y debates sobre cada detalle del disco. Sin embargo, uno de los temas que más ha captado la atención es La Perla, un dardo lírico dirigido a un expareja, que muchos asocian con Rauw Alejandro, con quien Rosalía mantuvo una relación muy mediática. La canción, directa y desafiante, ha logrado convertirse en uno de los himnos de la Generación Z, y ha sido comparada con clásicos irreverentes como Rata de Dos Patas de Paquita la del Barrio, por su tono confrontativo y empoderado.

Si Motomami fue la puerta de Rosalía al mercado internacional, Lux la ha asentado como una de las artistas más importantes del momento, situándola junto a figuras como Taylor Swift, Billie Eilish y Lady Gaga. La expectación en torno a la cantante es tal que cada aparición televisiva se convierte en un evento. Tras su paso por La Revuelta, Rosalía voló a Estados Unidos para participar en The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde ofreció una entrevista y una actuación que fusionó talento vocal, teatralidad y un magnetismo que atrapó al público desde el primer minuto. Fallon no dudó en expresar la admiración de su audiencia: «Te aman, te amamos», le dijo al inicio, y Rosalía demostró con su presencia que no era una exageración.

Rosalía por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos más comentados de su presentación fue la interpretación de La Perla. Para esta actuación, Rosalía escogió un vestido de Vivienne Westwood en tono marfil, con silueta corsetera, drapeado, microfalda globo asimétrica y una voluminosa cola de tul. Este diseño no era casual: la marca británica había sido su elección para la boda que nunca llegó a celebrarse con Rauw Alejandro. La puesta en escena incluyó un torre de colchones que simulaba una tarta nupcial, desde la que Rosalía descendió acompañada por sus bailarines, tomó una perla gigante y la rompió contra el suelo, simbolizando la ruptura y la fuerza personal frente al desamor. La combinación de estilismo, simbolismo y teatralidad dejó claro que, más allá de la música, la artista sabe contar historias visuales que refuerzan el mensaje de sus canciones.

Durante la entrevista con Fallon, Rosalía explicó que Lux es su primer trabajo inspirado en la música clásica, un proyecto que le llevó tres años completar. Confesó que, aunque en el estudio trabaja con seguridad, siempre siente nervios al compartir su música con el público. También habló de su participación en la próxima temporada de Euphoria, donde interpretará a un nuevo personaje, y enseñó patrones de palmas flamencas, invitando al presentador y a la audiencia a replicarlos, mostrando la riqueza y belleza de esta tradición musical española.

Desde su lanzamiento, Lux ha batido récords internacionales en Spotify y Apple Music, superando las cifras de reproducción de sus discos anteriores y posicionándose entre los más vendidos en España y Latinoamérica durante su primera semana. Sus sencillos han alcanzado posiciones destacadas en charts globales, consolidando a Rosalía como una artista capaz de combinar innovación musical, poder escénico y un magnetismo personal que trasciende fronteras. Entre el simbolismo de su vestuario, las letras de ruptura y su proyección internacional, Lux demuestra que Rosalía no solo ha superado las expectativas de su carrera, sino que sigue redefiniendo los límites de la música pop contemporánea.