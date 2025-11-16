Amaia, la primera persona que habló de Rosalía en televisión: fue en 2017, durante ‘OT’

Rosalía irrumpió en la industria musical en 2016 gracias a unas inesperadas colaboraciones que realizó junto a C. Tangana. En un primer momento únicamente despertó el interés de una parte de la población, así que tardó un tiempo en ganar repercusión en los medios. Sin embargo, hubo una persona que se fijó en ella y cuando encontró la oportunidad pronunció su nombre en TVE. Estamos hablando de Amaia, una de las concursantes más famosas de Operación Triunfo 2017.

Amaia tenía mucho peso dentro de su edición gracias a su talento y a sus relaciones personales, así que había mucha gente pendiente de sus palabras. Siempre se mostraba natural y en un momento determinado le dijo al profesor Manu Guix que escuchase el disco de Rosalía. «¿La conoces?», le preguntó. Y, ante la negativa de su maestro dijo: «Bua, pues te encantaría. ¿Puedes buscarla hoy, por favor? Te va a encantar. Rosalía el disco Los Ángeles. Que sí, que sí, que te va a gustar mucho. No la vas a buscar, ya lo sé, pero bueno, yo te lo digo».

Sin darse cuenta, Amaia se convirtió en la primera persona en aplaudir a la cantante catalana en un programa de máxima audiencia. No fue por eso, pero casualmente Rosalía conquistó el corazón de mucha gente a partir de 2017, después de las palabras de la ex concursante de OT. En aquella época tenía un disco en el mercado llamado Los Ángeles, tal y como explicó Amaia. En LOOK hemos investigado al respecto y hemos visto que el proyecto está realizado junto al guitarrista y productor Raúl Refree.

Rosalía sigue estudiando música

Mientras saboreaba las mieles del éxito con Los Ángeles, Rosalía se dio cuenta de que estaba entrando en un mercado con mucha competencia. Por ese motivo, se centró en sus estudios de musicología especializada en flamenco en la ESMUC y actualmente todavía sigue formándose. Es más, durante la última entrevista que ha dado en España, en un programa de TVE, contó que, cuando acabase su intervención, tenía una cita con su profesor de canto.

Tal y como hemos contado en OKDIARIO, Rosalía está centrada en la promoción de LUX, un disco en el que ha puesto gran parte de su esencia. Fuentes cercanas sostienen que ha tardado más de tres años en escribirlo porque quería que reflejase una etapa de su vida al 100%. De esta forma, no se propuso ninguna fecha, sólo tenía en mente un objetivo: que sus fans pudieran conocerla mejor a través de la música, daba igual el momento.

El ‘no’ de Noemí Galera

Al principio de estas líneas hemos contado cómo Amaia se acordó de Rosalía en OT, pero lo cierto es que no es el primer miembro del programa que ha protagonizado un momentazo relacionado con la catalana. Si echamos la vista atrás descubrimos que Noemí Galera coincidió con ella en 2018, durante una de las audiciones de Tú sí que vales. Lo curioso es que la experta no apostó por ella y le recomendó que siguiera trabajando porque, según su criterio, tenía que educar su voz.

Rosalía no se tomó mal el rechazo de Noemí, al contrario. Hoy en día asegura que le hizo abrir los ojos: «Dije voy a hacer este casting, voy a cantar esta canción que he escuchado. Voy a hacer esto y a la mierda y lo hice. Y me ayudó a darme cuenta de que necesitaba estudiar mucho. Estudiar música, estudiar los clásicos y leer».