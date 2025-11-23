Fue una de las actrices más famosas en los años 90 y una estafa la dejó en la ruina

A lo largo de los años 90, cuando su nombre figuraba entre los más cotizados del cine español, pocos podían imaginar que la vida personal de Carmen Maura avanzaba en una dirección completamente opuesta a su éxito profesional. Tras casarse muy joven, con solo 21 años, inició una etapa marcada por una relación turbulenta que acabaría desembocando en un proceso de divorcio especialmente duro. Su primer marido logró arrebatarle la custodia de sus dos hijos, María del Carmen y Pablo, un golpe emocional que la actriz recordó siempre como uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Fernando Colomo, quien trabajó con ella en ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, ha explicado que ese periodo estuvo marcado por una agresividad constante que complicó cada paso del proceso. Aquello, aunque devastador, terminó alimentando una fuerza interior que más tarde trasladó a sus personajes más complejos, demostrando cómo la vida real acabó moldeando a la actriz que sería recordada por generaciones.

En medio de ese caos, Carmen Maura encontró en su profesión un refugio inesperado, un espacio donde lo absurdo parecía más lógico que lo que enfrentaba fuera de los platós. El rodaje de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, con escenas que descolocaban a cualquier intérprete, le resultó sorprendentemente natural. La actriz confesó que su realidad era tan desconcertante que ninguna propuesta artística podía impresionarla ya. Esa contradicción entre dolor íntimo y libertad creativa la impulsó a concentrarse por completo en su carrera, buscando una vía de escape que la mantuviera a flote. Sin embargo, el precio emocional era alto.

Los problemas de Carmen Maura

Mientras intentaba ver a uno de sus hijos siempre que le era posible, su hija permaneció ausente durante años y con 17 decidió reencontrarse con ella en un teatro. Aquel encuentro marcó el inicio de un vínculo reconstruido lentamente, paso a paso, con la voluntad de sanar lo que el proceso judicial había fracturado.

La actriz, sin embargo, no encontró alivio en su vida sentimental posterior y terminó encadenando un segundo fracaso que tendría consecuencias aún más devastadoras para su estabilidad económica. Ella misma ha reconocido que habría deseado tener más acierto a la hora de elegir pareja, pues mientras uno de sus maridos le arrebató a sus hijos, el otro la dejó sin recursos y cargada de deudas. Antonio Moreno Rubio, su segundo esposo, administró sus bienes con plenos poderes durante años. Un día, Maura descubrió que prácticamente todo estaba hipotecado sin su conocimiento. La noticia la sumió en un periodo de angustia, agravado al comprobar que la cifra adeudada superaba los dos millones y medio de euros y que incluso sus propiedades estaban embargadas.

Carmen Maura pudo salir adelante

La complejidad de esa etapa la obligó a asumir una responsabilidad que habría quebrado a cualquiera sin una carrera sólida que la sostuviera. Convertida ya en la icónica «chica Almodóvar», Maura continuó trabajando sin descanso para cubrir las consecuencias de aquel desastre económico. Según ha contado, estuvo cerca de dos décadas pagando deudas acumuladas, un esfuerzo titánico que, lejos de doblegarla, reforzó su determinación. A pesar de lo vivido, nunca desarrolló una desconfianza excesiva hacia su entorno, aunque sí aprendió a ser mucho más cauta en su vida personal y profesional. Reconocer que alguien a quien quiso logró arrastrarla a esa situación fue doloroso, pero también decisivo para la manera en que entendió sus relaciones futuras.

Con el paso del tiempo, Carmen Maura logró convertir esos tropiezos sentimentales en un aprendizaje profundo que definió su carácter y sus prioridades. Comprendió que las malas elecciones afectivas habían tenido un impacto devastador en distintos momentos de su vida, pero también que consiguió sobreponerse a todas ellas.

Una actriz de éxito

Ahora, posicionada como una figura clave del cine español y admirada por distintas generaciones, mira hacia atrás con una mezcla de aceptación y orgullo. Aunque la estafa millonaria y la pérdida de la custodia fueron episodios que la llevaron al límite, ninguno consiguió destruir su capacidad para reinventarse. Se define como una mujer que prefiere estar sola antes que volver a rodearse de personas que puedan dañarla, una decisión coherente con la historia que ha vivido.

Tras años de sacrificio personal, deudas y cicatrices afectivas, Maura ha demostrado que su fortaleza no proviene de los premios ni de la fama, sino de haber resistido cuando todo parecía ponerse en su contra, construyendo su vida pieza a pieza hasta recuperar el control que sus dos matrimonios intentaron arrebatarle.