Quién es Carmen Maura: edad, pareja y el drama con sus hijos que vivió la actriz

Carmen Maura puede presumir de ser una de las actrices más queridas y admiradas de nuestro país gracias a su multitud de papeles en series y películas, pero su vida privada es un gran misterio. El drama que vivió durante 12 años sin poder ver a sus dos hijos ha marcado su vida.

La madrileña nació en el año 1945 en una familia acomodada de la capital, teniendo claro desde muy joven que quería dedicar su vida a algo relacionado con el mundo del espectáculo. Para ello estudió Filosofía y Bellas Artes en París, centrándose en su vuelta a España en comenzar a trabajar como actriz en teatros y haciendo apariciones en televisión.

No fue hasta 1977 cuando consiguió su primer papel importante en una película gracias Tigres de papel, siendo el comienzo de una carrera que en la década de los 80 tocó lo más alto gracias a Pedro Almodóvar. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, fue la primera colaboración con el manchego, pero más tarde llegarían títulos como: Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y Volver.

En los 90 hay que destacar películas como ¡Ay, Carmela!, pero también tuvo trabajos con directores de la talla como Francis Ford Coppola. Además de musa de Almodóvar, también lo ha sido de Álex de la Iglesia en películas como La comunidad y 800 balas. En televisión ha tenido también éxitos como A las once en casa y otros más discretos, como el remake español de La chicas de oro.

El drama de Carmen Maura con sus hijos

La actriz se casó con Francisco Forteza, un abogado con el que tuvo dos hijos, pero del se separó seis años después. En aquel momento un juez dictaminó que la custodia fuese para el padre, que no dudó en llevarse a Carmen y Pablo, así se llaman los dos hijos de la pareja, durante 12 años a Canarias. Allí no pudo visitarles y no volvió a verles hasta que su hija mayor decidió buscar a su madre y escuchar su versión.

Años después pudo retomar la relación con ellos y ahora es abuela de un nieta que ya tiene más de 20 años, lo que demuestra que todo, por suerte ha vuelto a la normalidad.

Su colaboración con Eva Longoria

En 2024 estrena Tierra de mujeres, una serie en la que comparte casting con la actriz americana y en la que interpreta a la madre de una mujer que debe escapar de Estados Unidos por culpa de las deudas de su marido. Para ello volverá al pueblo catalán en el que nació y del que quiso escapar, pero ahora está obligada a usar como refugio.