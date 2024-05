Quién es Eva Longoria: su edad, su pareja, su fortuna y el vínculo con España de la actriz

Eva Longoria vuelve a El Hormiguero para promocionar un nuevo proyecto con el que sigue con su relación con España y su trabajo como productora audiovisual. Así es la vida de la actriz a la que todos recuerdan por su papel en Mujeres desesperadas como Gabriela Solís.

Nacida en el año 1975, vivió toda su infancia junto a su familia en un rancho de Texas, donde sus hermanas le pusieron el mote de ‘la morena fea’, aunque ninguna podía imaginar que años después se convertiría en una de las mujeres más deseadas del mundo del cine y la televisión.

Aunque estudió kinesiología, Eva decidió cumplir su verdadero sueño que no era otro que convertirse en actriz, por lo que decidió dejarlo todo para mudarse a Los Ángeles a probar suerte. Allí comenzó a hacerse hueco a comienzos de los años 90 con pequeños papeles episódicos en Hospital General y Sensación de vivir, aunque su primera gran oportunidad le llegó cuando le ofrecieron ser protagonista de la serie The Young and the Restless, que durante 30 años ha sido una de las más vistas en Estados Unidos.

Gracias a aquel papel le llegó la llamada para Mujeres desesperadas, donde consiguió dar el salto internacional. Su popularidad subió tanto que llegó a ser la actriz mejor pagada del mundo gracias a que en las últimas temporadas llegó a cobrar casi 400.000 euros por cada episodio, una cantidad completamente inalcanzable para cualquiera.

¿Cuánto dinero tiene Eva Longoria?

Celebrity Net Worth calcula que tiene un patrimonio de 80 millones de dólares gracias a sus trabajos en series, películas y siendo imagen de campañas de publicidad para marcas y firmas de moda y belleza. Además, también tiene numerosas viviendas, restaurantes e incluso es dueña del equipo de fútbol mexicano Necaxa, al que se ha unido recientemente Ryan Reynolds.

Las parejas de la actriz

Entre el año 200o y el 2004 estuvo casada con un compañero de la serie Hospital General, aunque el amor se les acabó. El siguiente en formar parte de su corazón fue el jugador de baloncesto francés Tony Parker, con el que que se comprometió en el año 2006. Su matrimonio duró seis años y en 2011 terminaron por firmar el divorcio entre rumores de una posible infidelidad.

En 2015 volvió a casarse, esta vez con el empresario televisivo Pepe Bastón y con el que se ha mudado recientemente a Marbella, donde han decidido pasar gran parte del año. Su relación con España no acaba ahí, ya que Eva Longoria tiene antepasados asturianos, por lo que quiere estar cerca de sus raíces.

En 2024 estrena Tierra de mujeres, una serie en la que comparte casting con Carmen Maura y en la que interpreta a una mujer que debe escapar de Estados Unidos por culpa de las deudas de su marido. Para ello volverá al pueblo catalán en el que nació y del que quiso escapar, pero ahora está obligada a usar como refugio.