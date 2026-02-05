Fact checked

HM Hospitales ha realizado con éxito la primera cirugía cardiaca por endoscopia en el sector privado, marcando un nuevo hito en la aplicación de técnicas quirúrgicas avanzadas al tratamiento de patologías cardíacas complejas y consolidando su apuesta por una medicina de alta especialización centrada en el paciente.

Esta innovadora técnica permite operar el corazón a través de pequeñas incisiones entre las costillas, evitando tanto la apertura costal como la del esternón propia de la cirugía tradicional. Para ello, los cirujanos emplean cámaras endoscópicas de alta definición y equipamiento quirúrgico específico que ofrecen una visualización precisa del campo operatorio en tiempo real.

Gracias a este abordaje mínimamente invasivo, es posible tratar patologías como la reparación o sustitución de la válvula mitral y tricúspide, determinados defectos cardíacos congénitos, algunos procedimientos coronarios seleccionados y la extirpación de tumores cardíacos, entre otras intervenciones.

Beneficios para el paciente

Entre los principales beneficios para el paciente destacan una menor agresión quirúrgica, menos sangrado, menor dolor postoperatorio, reducción del riesgo de infecciones, estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más rápida a la vida cotidiana, además de un mejor resultado estético.

El Dr. Ángel González Pinto, jefe de servicio de Cirugía Cardiaca de Grupo HM Hospitales, subraya que los resultados clínicos obtenidos con esta técnica son equiparables a los de la cirugía abierta convencional en términos de eficacia y durabilidad, con la ventaja añadida de una recuperación significativamente más favorable.

«La cirugía cardiaca mínimamente invasiva por endoscopia nos permite abordar patologías complejas con el mismo nivel de seguridad y precisión que la cirugía tradicional, pero con un impacto físico mucho menor para el paciente y una recuperación mucho más rápida», ha señalado.

Alta especialización

Esta primera intervención en el ámbito privado consolida a HM Hospitales como un referente en innovación quirúrgica y medicina de alta complejidad, al combinar tecnología de vanguardia, equipos altamente especializados y un modelo asistencial orientado a alcanzar los mejores resultados clínicos para los pacientes.

La incorporación progresiva de técnicas menos invasivas forma parte de una estrategia más amplia del Grupo, basada en la especialización clínica, la formación continuada de sus profesionales y la aplicación del conocimiento científico a la práctica asistencial diaria, con el objetivo de mejorar la experiencia y la calidad de vida de los pacientes.

En palabras del Dr. Gregorio Cuerpo, cirujano cardíaco miembro del grupo, «la incorporación de la cirugía cardiaca por endoscopia responde a una evolución natural del modelo quirúrgico: intervenir con la máxima precisión posible, reduciendo el impacto para el paciente sin comprometer los resultados clínicos. Este tipo de abordajes exige una alta especialización de los equipos y una infraestructura tecnológica avanzada, y nos permite seguir avanzando hacia una cirugía cardiaca más segura, con mejores resultados y centrada en la recuperación del paciente y como paso previo a la cirugía robótica».

«Presenciar la primera cirugía cardíaca por endoscopia realizada en el sector privado es un momento de inmenso orgullo para el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares de HM Hospitales, fortaleciendo nuestra firme apuesta por la excelencia clínica y la innovación centrada en el paciente. Es un testimonio de la alta especialización de nuestros profesionales que nos impulsa a seguir a la vanguardia de la medicina cardiovascular personalizada; ofreciendo la mejor calidad de vida a nuestros pacientes», ha manifestado la Dra. Leticia Fernández-Friera, directora del Centro Integral de Enfermedades cardiovasculares HM CIEC.