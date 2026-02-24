Hacer pilates y salir a andar está bien pero a los 50 hay que hacer este ejercicio para trabajar todo el cuerpo

Fact checked

A los 50 conviene incorporar un ejercicio que permita trabajar todo el cuerpo. Practicar pilates es una buena opción, pero esta propuesta puede resultar aún más estimulante para quienes buscan una forma distinta de cuidarse. En esta etapa es fundamental atender a ciertos cambios que pueden ser significativos y que, en ocasiones, llegan sin previo aviso.

A cualquier edad es recomendable prestar atención al bienestar físico, aunque a los 50 esa necesidad se acentúa. Cuidarse implica observar con detalle las transformaciones que pueden producirse y entender mejor cómo afectan al día a día. Anticiparse a esos cambios ayuda a afrontarlos con mayor preparación y constancia.

Los ejercicios orientados a ganar músculo deberían incorporarse cuanto antes a la rutina. Ponerlos en práctica con regularidad puede marcar la diferencia en esta etapa, ya que permiten fortalecer el cuerpo de manera global. Con este movimiento trabajarás todos los grupos musculares y reforzarás tu condición física.

Salir a andar y hacer pilates está bien

A cualquier edad, hay que cuidarse y hacer ejercicio, conseguir ponerse en forma es algo que puede costarnos más o menos, pero siempre desde el punto de vista de una serie de novedades que van llegando y que pueden ser esenciales que pongamos en práctica.

Hay una serie de ejercicios que deberemos empezar a hacer y que realmente pueden ayudarnos a hacernos sentir mucho mejor. Desde hace unos años que pilates se ha convertido en una de las disciplinas más demandadas de los gimnasios y no es casualidad.

Esta forma de ganar fuerza va acompañada de una serie de movimientos que nos pueden ayudar a conseguir lo que queremos. Un ejercicio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas fechas que tenemos por delante y que puede acabar siendo una buena forma de empezar.

Estaremos pendientes de una situación que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner en práctica. A partir de los 50 andar puede estar bien, pero este ejercicio que nos ocupará menos tiempo es clave para ganar fuerza.

Este es el ejercicio que debes hacer a partir de los 50 para trabajar el cuerpo

Todo el cuerpo recibe los beneficios de una actividad que puede acabar convirtiéndose en una de las más de nuestras rutinas diarias. Podemos ganar fuerza y perder centímetros, justo de estas partes del cuerpo que necesitan un trabajo más constante.

Los expertos de escuela de culturismo natural nos dan una serie de consejos para conocer un poco mejor este tipo de ejercicio: «La sentadilla es un ejercicio multiarticular muy complejo, que involucra simultáneamente tres articulaciones, la cadera, la rodilla y el tobillo. Para realizar una sentadilla tienes que empezar de pie, agacharte y luego levantarte. Suena muy simple, pero, en realidad, su correcta ejecución requiere prestar atención a unos cuantos detalles. Rompe la paralela, cadera atrás, respiración diafragmática, rodillas afuera…Si alguna vez te has puesto la barra olímpica sobre los hombros, sabes de lo que hablo y seguro que te suenan esos inputs. Hoy te voy a hablar del ejercicio básico más completo para piernas y glúteos. Los beneficios de este movimiento no solo son evidentes para los deportistas sino para cualquier persona ya que es un movimiento muy funcional que forma parte de nuestro día a día. Es capaz de reclutar una gran cantidad de grupos musculares en un solo movimiento. No solo trabaja el tren inferior, también requiere de estabilidad abdominal y acondiciona toda la espalda».

Siguiendo con la misma explicación, nos dan unos consejos sobre cómo hacer una sentadilla perfecta: «Coloca los pies separados aproximadamente al ancho de las caderas, ni muy juntos, ni muy separados. La espalda debe estar completamente recta, la mirada ha de mantenerse al frente y el abdomen contraído. Eleva el pecho y mantén una ligera retracción escapular, dirigiendo la mirada y la cabeza ligeramente hacia abajo. Coloca el peso sobre los talones: sobre todo cuando hacemos sentadillas sin peso es frecuente echar el peso de nuestro cuerpo sobre la punta de los pies e inclinar demasiado la espalda hacia delante. Un truco que nos puede servir es el visualizarnos intentando empujar el suelo con nuestros talones, evitando de este modo poner el peso hacia delante. Un abdomen entrenado, además, nos ayudará a mantener la espalda erguida y una postura correcta. Una vez que haya llegado a la posición inicial, puedes comenzar la fase de descenso con una ligera bisagra de cadera para enganchar la cadena posterior (cadera atrás) manteniendo la curvatura de la espalda neutra, a continuación, comienza a descender de manera controlada. Lo ideal durante el descenso es que seas consciente de tus pies en todo momento e intentes sentir el peso en el centro de ellos, trata de tener los tres puntos de apoyo apretando/enganchando el suelo. Pensar en abrir las rodillas hacia afuera también es muy útil en la bajada».