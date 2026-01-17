Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Los tiempos cambian y la manera de experimentar bienestar también. Hace unos años, aparcar era una tarea rutinaria: los conductores podían anticipar, a partir de experiencias previas, la facilidad o dificultad para encontrar estacionamiento. Hoy, sin embargo, existe la posibilidad de planificar el aparcamiento desde casa, ahorrar dinero y tiempo y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar emocional. Todo ello, a golpe de clic.

Actualmente, numerosas aplicaciones permiten anticipar dónde aparcar el vehículo. Parclick, por ejemplo, ofrece la posibilidad de reservar una plaza con antelación, evitando búsquedas interminables y esperas innecesarias. Para la propia empresa, planificar el aparcamiento con la misma prioridad que el hotel puede marcar la diferencia entre un viaje fluido y uno lleno de contratiempos. Y es que anticipar la plaza no solo supone un ahorro económico y de tiempo, sino también una ganancia clara en tranquilidad, comparable a reservar un vuelo, un alojamiento o una mesa en un restaurante.

Es en este punto donde entra en juego la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad y clave en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad. Un estudio reciente publicado en Molecular Psychiatry explica que el sistema serotoninérgico responde tanto a la anticipación como al feedback de las recompensas. En este contexto, la gestión del aparcamiento —cuya recompensa es la seguridad de disponer de una plaza— puede incrementar los niveles de felicidad hasta en un 40%.

Una cifra especialmente relevante en un país como España, donde cerca del 11% de la población padece algún trastorno de ansiedad, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2023. El mismo documento señala además que esta afección es más frecuente en mujeres (casi el 14%) que en hombres (7,4%).

Tiempo de buscar aparcamiento

Dedicar más tiempo del habitual a buscar aparcamiento puede generar una notable sensación de ansiedad, especialmente cuando se percibe como una forma de exclusión de un plan social. Así lo recoge HandicapMD, que advierte de que, en salidas en grupo, llegar tarde por no encontrar estacionamiento puede provocar un sentimiento de exclusión social, no tanto por perderse la actividad en sí, sino por la percepción de que el grupo avanza mientras el conductor queda rezagado.

En algunos casos, esta ansiedad puede incluso anticiparse, llevando a evitar determinados eventos o citas por miedo a no encontrar aparcamiento. De este modo, la dificultad para estacionar puede limitar la vida social y afectar de forma directa al bienestar emocional. A ello se suma el sentimiento de frustración, ya que el tiempo invertido en buscar una plaza suele interpretarse como una pérdida de control sobre la situación.

No obstante, el estrés no se limita únicamente al momento de aparcar. La conducción en general y factores asociados como el tráfico y los atascos también influyen de forma directa en la salud emocional. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el estrés al volante puede generar impaciencia, impulsividad, agresividad o un menor respeto por las normas de circulación, poniendo en peligro tanto al conductor como a sus acompañantes.

En este sentido, los datos del INRIX Global Traffic Scorecard sitúan a Madrid y Barcelona como las ciudades españolas donde los conductores pierden más tiempo en atascos, en parte debido a su elevada densidad de vehículos. Pasar entre 40 y 50 horas al año atrapado en el tráfico puede convertirse, a largo plazo, en un factor que incremente la ansiedad y deteriore el bienestar emocional.