La única forma de cocinar el arroz blanco y evitar el riesgo de diabetes, según expertos de Harvard

El arroz blanco se puede cocinar de tal manera que nos ayudará a evitar el riesgo de diabetes según los expertos de Harvard. Estamos ante uno de los cereales más consumidos del mundo que debemos empezar a tratar como se merece. El arroz es un elemento necesario en nuestra cocina. Sin duda alguna, en España lo tenemos como base de nuestro plato nacional, la paella, pero no es el único país que se basa en este elemento.

Su bajo coste ha hecho que se convierta en uno de los que llega con mayor frecuencia a todas las mesas y no es casualidad. Es uno de los alimentos que más comemos en el mundo y no es casualidad, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de alimento que puede ser el que nos acompañará de lleno. Un giro radical que puede ser el que mejor se adapte a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar. Ante algunos nuevos retos que serán los que marcarán la diferencia. Este arroz que comemos con regularidad puede provocar esos picos de azúcar que podemos intentar evitar.

El arroz blanco según los expertos de Harvard se debe cocinar así

Esos picos de azúcar que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas que tenemos por delante, se transformarán de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por algunas peculiaridades que, hasta el momento, ni esperaríamos.

La diabetes es el gran mal de una sociedad que se lanza ante una serie de alimentos que han cambiado. No es que el arroz sea malo, como todo en la vida, depende de la cantidad y las combinaciones. Nuestra paella de toda la vida o ese arroz blanco, simplemente cocinado con un tomate o un buen chorrito de aceite de oliva ha sido sustituido por un risotto o un arroz con tomate frito de bote y huevos también fritos. Nada malo, si no tenemos en cuenta la cantidad de azúcar que tomamos durante el día, en el café o la bollería, los zumos, etc..

Para que el arroz pierda ese almidón de más, debemos dejar que se enfríe. Es decir, esperar un poco para comerlo. Es algo que recomienda Harvard, también, un truco que, seguro que hacemos, saltearlo con un poco de aceite de oliva y quizás unos ajos para darle sabor.

Esta receta de arroz blanco es extraordinaria

Puedes poner en práctica este truco de Harvard con un increíble arroz con verduras, es una buena manera de mezclar estos ingredientes que quizás tienes en casa y puedes aprovechar lo mejor posible, un tipo de alimento que ofrece múltiples posibilidades.

Ingredientes:

2 tazas de arroz

6 tazas de caldo de verduras

½ taza de vino blanco

½ cebolla

2 dientes de ajo

½ calabacín

3 champiñones

½ zanahoria

1 puerro pequeño

2 cucharadas sopera de tomate frito

1 cucharada de sal

1 pizca de pimienta

1 chorrito de aceite de oliva

Elaboración:

Picar todas las verduras en trozos pequeños: ajo, cebolla, calabacín, zanahoria, champiñones y puerro. Reservar. En una sartén, verter un chorrito de aceite de oliva. Calentar a fuego medio. Cuando esté caliente, agregar la cebolla y el ajo. Remover y cocinar durante 90 segundos. A continuación, agregar a la sartén la zanahoria, el puerro, el calabacín y los champiñones. Remover y añadir una pizca de sal y una pizca de pimienta. Tapar la sartén y cocinar durante 2 minutos. Pasado ese tiempo, destapar y agregar las cucharadas de tomate frito y la media taza de vino blanco. Tapar nuevamente y esperar hasta que se evapore el alcohol durante unos 3 minutos. Después agregar el arroz, remover e integrarlo a los demás ingredientes. Agregar 3 tazas de caldo de verduras. Tapar y dejar que se cocine. Sin esperar a que seque todo el líquido, agregar 1 taza más de caldo de verduras, removiendo continuamente. Tapar y dejar cocinar nuevamente. Este proceso se repite hasta lograr el punto ideal de melosidad. Rectificar el punto de sal. Si se prefiere más caldoso, sólo agregar más caldo de verduras.

Un buen arroz meloso es un buen plan para cocinar este alimento que puede darnos más de una alegría. Toma nota de una forma de aprovechar al máximo este tipo de ingredientes que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Una opción que te servirá para descubrir un tipo de alimento que seguro que te sorprenderá.

Pon a prueba esta receta y muchas otras en las que un buen arroz pueda acabar siendo el protagonista. Seguro que tus platos van a ganar en salud con estos pequeños toques que llegan de mano de los expertos.