Bizcocho con forma de calabaza para Halloween: receta fácil y original

Pocas imágenes representan mejor el otoño y las fiestas de finales de octubre que una buena calabaza anaranjada presidiendo la mesa. Convertir ese icono festivo en un postre espectacular no requiere moldes extraños ni complicaciones de alta repostería: el secreto para moldear una calabaza tridimensional perfecta consiste en hornear dos bizcochos en molde de savarin (los clásicos de rosca) y unirlos por la base.

La masa, además de aportar una jugosidad brutal gracias a la pulpa asada, se condimenta con especias cálidas como la canela, la nuez moscada y un toque ligero de jengibre. Si quieres ampliar tu repertorio de otoño con más ideas de repostería o platos salados temáticos, vale la pena echar un ojo a estas Recetas de calabaza para Halloween que te resolverán más de una cena.

Ingredientes

350 g de puré de calabaza asada (bien escurrido)

300 g de harina de trigo de repostería

250 g de azúcar moreno o de caña

4 huevos L

150 ml de aceite de oliva suave (o aceite de girasol)

1 sobre (16 g) de levadura química en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de jengibre en polvo y una pizca de nuez moscada

250 g de queso crema fresco

100 g de azúcar glas

Unas gotas de colorante alimentario naranja en pasta

1 cucurucho de helado (o una barrita de chocolate/canela) para simular el rabo

1 ramita de menta fresca para las hojas

Cómo hacer bizcocho con forma de calabaza paso a paso

Asa la calabaza al horno o al microondas hasta que quede tierna, tritúrala y déjala escurrir sobre un colador para eliminar el exceso de agua. Precalienta el horno a 180 °C con aire arriba y abajo. Engrasa minuciosamente dos moldes de rosca (savarin) de unos 20 cm con mantequilla y harina. Bate los huevos con el azúcar moreno en un cuenco amplio hasta que espumen y tripliquen su volumen. Vierte el aceite poco a poco en hilo sin dejar de batir. Incorpora el puré de calabaza ya frío y mezcla bien. Tamiza la harina con la levadura, la canela, el jengibre y la nuez moscada. Agrégala a la mezcla líquida con una espátula haciendo movimientos envolventes. Reparte la masa a partes iguales entre los dos moldes de rosca y hornea durante 35-40 minutos. Comprueba con un palillo y deja enfriar por completo antes de desmoldar. Recorta la superficie plana de ambos bizcochos si han crecido desiguales. Coloca uno de los bizcochos boca abajo y el otro boca arriba justo encima, uniendo las dos bases planas para crear la esfera. Mezcla el queso crema con el azúcar glas y el colorante naranja hasta obtener una cobertura lisa. Cubre todo el bizcocho rellenando los huecos. Coloca el cucurucho boca abajo en el orificio superior para simular el rabo de la calabaza y decora con unas hojas de menta.

Trucos para que salga perfecto

El fallo más habitual en los bizcochos de hortaliza es la humedad retenida. Si la calabaza suelta demasiada agua durante la mezcla, la miga quedará apemazada y pesada. Tómate tu tiempo para dejar el puré reposando sobre un colador fino o prensa la pulpa con papel absorbente.

Si te gusta la combinación de hortalizas con pepitas de cacao, puedes versionar esta masa preparando un rico Bizcocho de calabaza con chocolate para Halloween, agregando gotas de chocolate negro a la mezcla antes de verterla en el molde.

Variantes de la receta

En caso de que no dispongas de dos moldes de rosca iguales, hornea la masa en cápsulas individuales para lograr pequeñas calabacitas de ración. Estos Muffins de calabaza para Halloween son ideales si buscas repartir meriendas individuales entre los niños sin andar cortando tartas grandes.

Con qué acompañar bizcocho con forma de calabaza

Combina de cine con una taza de chocolate caliente especiado, un café con leche de avena o un vaso de sidra de manzana templada. El contraste aromático del clavo y la canela potencia muchísimo la miga especiada.

Cómo conservar bizcocho con forma de calabaza

Si lo dejas sin cobertura de queso, aguanta 3 o 4 días a temperatura ambiente cubierto con papel film. Una vez glaseado con la crema de queso, debes conservarlo obligatoriamente en la nevera. Sácalo unos 30 minutos antes de servir para que la miga se ablande.

Datos de la receta

Tiempo de preparación: 40 minutos de elaboración (más 40 minutos de horneado)

Porciones: 12 personas

Información nutricional: Unas 4.200 kcal en total (aproximadamente 350 kcal por ración)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Tradicional

Tipo de comida: Postre / Merienda