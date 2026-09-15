Hoy, 15 de septiembre de 2026, los cielos en toda la provincia de Bilbao se presentarán poco nubosos o despejados, aunque en la tarde se espera un aumento de la nubosidad con intervalos nubosos. Habrá probables brumas y nieblas vespertinas en zonas elevadas, así como precipitaciones débiles en Vizcaya y Guipúzcoa. Las temperaturas máximas descenderán, mientras que las mínimas aumentarán. Los vientos serán flojos, virando a moderados del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos al caer la tarde

El día en Bilbao se presentará con un cielo que se despereza lentamente, cubierto de nubes que prometen lluvia, especialmente por la tarde y la noche. A primera hora, el ambiente será suave, con temperaturas rondando los 17 grados y una sensación térmica que puede descender a los 16. Sin embargo, a medida que el sol se asome tímidamente en el horizonte a las 07:51, la humedad comenzará a elevarse, dejando una sensación algo pesada en el aire.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, mientras las nubes tomen protagonismo y la probabilidad de chubascos se vuelva elevada. El viento, soplando del norte a una velocidad media de 25 km/h, puede intensificarse en ráfagas de hasta 45 km/h, así que es recomendable llevar paraguas y precaución si decides salir. Con la puesta del sol a las 20:21, la jornada cerrará entre lluvias, marcando un contraste con el ambiente cálido y húmedo de las horas previas.

Inestabilidad y lluvias intensas por la tarde en Baracaldo

El ambiente en Baracaldo se presenta lleno de inestabilidad, con el cielo cubierto y un ligero murmullo en el aire que anticipa cambios. Este amanecer se tiñe de grises, mientras las primeras horas ofrecen un respiro, con temperaturas suaves marcando 17 grados. Sin embargo, la serenidad será efímera, ya que a medida que avance la tarde, las nubes oscurecerán el horizonte y la lluvia hará su aparición contundente, alcanzando hasta un 100% de probabilidad, acompañada de un viento que soplará de manera intensa.

El contraste entre la calma matutina y la tormenta vespertina es notable. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser mucho más alta, sumado a una humedad que podría sentirse agobiante. Se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 45 km/h, así que no olvides llevar paraguas si te aventuras al exterior, porque la tarde promete no ser nada tranquila.

Guecho: ambiente gris y lluvioso hoy

El despertar de Guecho trae consigo un día gris y húmedo, con un cielo que se presenta cubierto, prometiendo una jornada de lluvias casi continuas. Aunque por la mañana la probabilidad de lluvia es nula, a medida que avancemos hacia la tarde y la noche, el 100% de probabilidad sufrirá un impacto notable, lo que nos llevará a un ambiente pesado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, pero la sensación térmica alcanzará los 26, añadiendo un toque de calidez a este entorno tan húmedo.

El viento, que soplará del norte con una velocidad media de 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, también contribuirá a la sensación de un día más crudo. Desde la salida del sol a las 07:51 hasta su puesta en escena a las 20:22, disfrutaremos de un total de más de doce horas de luz. Prepárense para una tarde-noche lluviosa y fresca, donde será recomendable llevar paraguas y ropa abrigada.

Santurce: nubes y probabilidad de lluvia moderada

La jornada comienza con un tiempo templado y algo nuboso, donde las temperaturas oscilarán entre los 16 y 27 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se tornará más nublado y la probabilidad de lluvia aumentará, acompañada de vientos moderados que podrían soplar a 30 km/h, sin causar inconvenientes mayores.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad o realizar tus actividades diarias, aprovechando la fresca brisa que se siente durante el día. Con un paraguas a mano, ¡anímate a salir y disfrutar del ambiente!

Cielos cubiertos y lluvias a la vista en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta inestable desde primera hora, con cielos cubiertos y una sensación de frescura, ya que las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados. A medida que avance el día, se prevé un cambio considerable, con una alta probabilidad de lluvias que comenzarán por la tarde-noche, cuando la temperatura máxima alcanzará los 28 grados. Es recomendable llevar paraguas y optar por ropa cómoda y ligera durante las horas más cálidas, pero prepárense para un buen chaparrón más tarde.