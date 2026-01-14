Mario, español trabajando en Australia: «Estos son los 3 animales que no sabía ni que existían en este país»

Hay españoles que se plantean emigrar a Australia por las condiciones económicas, pero otra razón muy lógica es su biodiversidad. De hecho, tiene animales impresionantes muy difíciles de observar en otra parte.

De esto se dio cuenta el creador de contenido Mario, conocido en TikTok como @lega.wave. Después de seis años viviendo en Australia tiene claro cuáles son los tres animales que más le sorprendió encontrarse en la naturaleza.

Aunque él mismo bromea con el canguro, el propio influencer ha confesado que sigue maravillándose cuando los ve. Entre ellos hay un marsupial muy risueño, un depredador que algunos confunden con un perro y uno de los peces más grandes del mundo.

Un español en TikTok desvela cuál es el animal más sonriente de Australia

El primer animal que ha destacado Mario es uno de los más curiosos de Australia. Se trata de un pequeño marsupial que vive principalmente en algunas islas del oeste del país y que se ha hecho famoso por su expresión facial.

«El primer animal es el quokka. Es un marsupial en peligro de extinción al que se le conoce por ser el animal más feliz del mundo, ya que siempre parece estar sonriendo», ha descrito.

El quokka pertenece a la familia de los canguros y los ualabíes, aunque es mucho más pequeño. Su aspecto simpático y su aparente sonrisa lo han convertido en una auténtica atracción turística.

Sin embargo, sigue siendo una especie vulnerable debido a la pérdida de hábitat y a la presencia de depredadores. Otro factor que no le ayuda es que suele mostrarse tranquilo ante la presencia humana. Lo bueno es que eso permite observarlo con relativa facilidad.

El aviso de un ‘tiktoker’: no confundas a este animal con un perro si vas a Australia

El segundo animal que ha sorprendido a Mario es uno de los más conocidos de Australia, aunque muchas personas lo confunden con un perro doméstico. Hablamos del dingo.

Mario ha explicado una confusión frecuente: «Tú dirás que es un perro pero no. La diferencia es que este es un animal completamente salvaje, que vive mejor solo, no ladra y si quiere te come a ti y a tu perro».

El dingo es un carnívoro que habita en gran parte del territorio australiano. Aunque su aspecto recuerda al de un perro, su comportamiento es totalmente salvaje. No ha sido domesticado y mantiene sus instintos de caza intactos.

Suele vivir en solitario o en pequeños grupos y se adapta a diferentes entornos, desde zonas desérticas hasta áreas boscosas. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves y otros animales.

El tiburón ballena: el gigante del océano que disfrutan los australianos

El tercer animal más impresionante que ha visto es uno de los peces más grandes del mundo: el tiburón ballena, una especie que habita en aguas tropicales y que puede alcanzar tamaños enormes.

«Tuve la suerte de poder nadar con él y no sabía que rondaba por el oeste de Australia. Puede medir más de 12 metros y es increíblemente bonito. Lo mejor es que sólo come plancton».

A pesar de su tamaño, el tiburón ballena no es peligroso para los humanos. De hecho, es posible contratar actividades reguladas para nadar junto a ellos en su entorno natural.