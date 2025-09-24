El restaurante de Madrid donde siempre es Oktoberfest: el local que conquista a los amantes de la cerveza

Se acerca el mes de octubre y con él, la celebración del famoso Oktoberfest que cada año, es protagonista en Alemania y en muchas otras ciudades del mundo. En Madrid precisamente ya se preparan para una nueva edición del Oktoberfest, pero lo cierto es en la capital donde tienes también un restaurante que ha logrado algo poco común: recrear el ambiente de la Oktoberfest durante todo el año. Se llama Oktoberfest Biergarten y está muy cerca de Chamberí. Allí, la cerveza alemana y la comida tradicional bávara son las protagonistas de un local que ya se ha convertido en punto de encuentro para amantes de la buena mesa en Madrid.

Este restaurante de Madrid donde parece que siempre sea Oktoberfest, no es sin embargo un simple bar temático. La carta está pensada para quienes disfrutan de platos contundentes y recetas auténticas: salchichas de todo tipo, codillo, hamburguesas y hasta tablas completas para compartir en grupo. Todo acompañado de una selección de cervezas que difícilmente se encuentra en otro sitio de la capital. Pero no sólo eso, el éxito de este restaurante está también en el ambiente. Aquí se viene a compartir mesa, a brindar con jarras grandes y a probar propuestas que mezclan tradición y cercanía. Esa combinación ha hecho que muchos lo consideren el lugar en el que parece que siempre es la fiesta del Oktoberfest sin necesidad de esperar al mes de octubre.

El restaurante de Madrid donde siempre es Oktoberfest

Oktoberfest Biergarten se ha diseñado para recordar a los clásicos jardines cerveceros alemanes, pero con un aire madrileño que lo hace cercano. En él podemos encontrar mesas largas de madera y un ambiente acogedor y muy detallado que siempre se llena de grupos de amigos y también familias que buscan un plan distinto. Todo gira alrededor de la idea de celebración: aquí no hay prisas y cada visita se convierte en una experiencia que mezcla gastronomía y buen ambiente.

Qué podemos encontrar en la carta

El menú de Oktoberfest Biergarten es un homenaje a la gastronomía alemana, pero con opciones para todos los gustos. Desde la gran tabla de salchichas, que incluye Frankfurt, Bratwurst, Bockwurst, Kasekrainer, Berner y las pequeñas Numberger, hasta los codillos cocidos, asados o crujientes, cada plato mantiene la esencia de la cocina bávara

También destacan los hot dogs gourmet, como el Bavarian, cargado de chucrut, currywurst y mostaza dulce, o las hamburguesas, con la Oktoberfest Burger como estrella, coronada por tres salchichas Numberger. Para quienes prefieren alternativas más ligeras, hay ensaladas creativas como la César con pollo crujiente y vinagreta propia de la casa. Y para cerrar, postres caseros como la tarta de manzana con helado de vainilla o la tarta de cereza con fruta del Jerte conquistan a los más golosos.

Un viaje cervecero sin salir de Madrid

La comida está bien, pero si algo define al restaurante Oktoberfest Biergarten es su carta de cervezas, en la que encontramos un abanico de propuestas que permite viajar por estilos y países sin moverse de la mesa. La selección va desde las clásicas pilsner alemanas como la Karlsbrau Urpils, refrescante y herbal, hasta cervezas artesanas de carácter más complejo como la Baltic Tripel, de 9,5 grados, con notas de frutas maduras y miel.

Además, hay opciones para todos los paladares: la Licorne Black, oscura y con toques de café y regaliz; la Weissbier sin alcohol, que mantiene el sabor a trigo; la Insel East Coast, una NEIPA jugosa y tropical; o incluso la japonesa Sapporo Lager, suave y equilibrada. El maridaje está pensado con detalle: cada cerveza tiene su pareja ideal en la carta, ya sea un codillo, un schnitzel o un simple bretzel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oktoberfest Biergarten (@oktoberfest.biergarten)

La experiencia de lo mejor del Oktoberfest

Venir al Oktoberfest Biergarten es vivir una celebración continua. El local apuesta por la convivencia en grupo, con platos pensados para compartir como el Uno para Todos, una gran bandeja con salchichas, fingers, croquetas y mozzarella. Las mesas largas invitan a conversar con amigos, y el personal hace que cada visita se sienta especial. Es ese tipo de lugar al que apetece volver no sólo por lo que comes, sino por cómo te hacen sentir.

Dónde está y cómo reservar

El restaurante Oktoberfest Biergarten se encuentra en la Calle del Maestro Ángel Llorca, 17, Madrid, en el barrio de Chamberí, una ubicación perfecta para quienes buscan un plan diferente sin salir del centro. Se puede reservar fácilmente por teléfono o WhatsApp en el 630 402 319, o escribiendo al correo [email protected]

Ahora ya sabes dónde vivir un Oktoberfest especial o disfrutar de lo mejor de la comida y cerveza alemana sin tener que esperar al mes de octubre. No importa si es para una cena especial, para un encuentro con amigos o simplemente tomarte una buena cerveza. Oktoberfest Biergarten es el lugar de Madrid que demuestra que en la capital también se puede vivir el espíritu del Oktoberfest todos los días del año. ¿A qué estás esperando para hacer tu reserva?.