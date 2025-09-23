Oktoberfest 2025 en el Hipódromo de Madrid: fechas, horario, programa y dónde comprar entradas

El Oktoberfest es la gran fiesta dedicada a la cerveza que desde hace años ha dado el salto a convertirse en una celebración internacional. Y en Madrid, se ha convertido también en un clásico del otoño. Y es que lo que antes parecía una fiesta traída de Alemania para curiosos, hoy es una cita que muchos esperan con ganas. Jarras enormes de cerveza, mesas llenas de gente que brinda sin parar y ese ambiente que atrapa a quien lo prueba por primera vez. En 2025 regresa al Hipódromo de la Zarzuela y lo hace con lo de siempre: música en directo, comida alemana y, por supuesto, mucha cerveza.

Si has estado alguna vez, sabes que el Oktoberfest en Madrid no es sólo una fiesta dedicada a la cerveza, la gastronomía alemana también es protagonista en el evento que se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela, y no sólo eso. También se puede disfrutar de la mejor música. Es un plan sencillo en esencia, pero funciona porque reúne tres ingredientes que nunca fallan: buena compañía, comida abundante y un ambiente festivo que no se encuentra en cualquier parte. Este año, además, el domingo suma un atractivo diferente: las carreras de caballos que se celebran por la mañana en la pista del Hipódromo. Una mezcla curiosa, pero que funciona muy bien. Por eso conviene saber cuándo es, qué horarios tiene, cómo sacar las entradas y hasta dónde aparcar para no dar vueltas. Te lo desvelamos todo a continuación.

Cuándo es el Oktoberfest de Madrid 2025

La fiesta del Oktoberfest de Madrid celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025. No hay más fechas, son sólo dos jornadas, así que toca organizarse. El sábado el horario será amplio, de 12:00 a 23:00 horas, con conciertos desde media tarde y ambiente hasta la noche. El domingo abre antes, a las 10:30 de la mañana, y cierra a las 19:00 horas. Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle: durante la mañana se disputan carreras de caballos, así que la música en directo arranca después. Quien quiera, puede aprovechar y vivir ambas cosas en el mismo día.

Dónde se celebra el Oktoberfest

El escenario será el de siempre: el Hipódromo de la Zarzuela, en la A-6, kilómetro 8. Un lugar muy conocido en Madrid, no sólo por las carreras, también por ser uno de esos recintos con historia, rodeado de naturaleza y con vistas que sorprenden estando tan cerca del centro. Lo cierto es que el espacio se presta mucho a este tipo de celebraciones: grande, al aire libre, con capacidad para miles de personas y preparado para que no falte nada. Además, el recinto es accesible para personas con movilidad reducida, algo importante en eventos como este.

Programa del Oktoberfest en el Hipódromo

El Oktoberfest 2025 en Madrid mantiene lo esencial: cerveza, comida alemana y música. Con la entrada se incluye una jarra de bebida (puede ser cerveza, refresco o agua), aunque lo habitual es pedir más a lo largo de la jornada. La oferta gastronómica acompaña: salchichas, pretzels, codillo y otros platos típicos de la cocina bávara que completan la experiencia.

En lo musical, habrá dos ingredientes principales. Por un lado, un DJ encargado de mantener el ambiente en todo momento. Y por otro, la actuación de La Oktoberfest Music Band, una banda habitual de este tipo de celebraciones que hace que todo el mundo se levante a cantar. El sábado tocarán desde las 15:00 horas hasta la noche. El domingo será más corto, pero suficiente para animar a los asistentes una vez finalicen las carreras de caballos. Al fin y al cabo, lo que se busca es un ambiente distendido, de fiesta compartida, sin más complicaciones.

Entradas: precio, cómo comprar y dónde

Las entradas para el Oktoberfest de Madrid 2025 se venden a través de la web de Fever. El precio depende del día que elijas: 15 euros el sábado y 18 euros el domingo. En ambos casos la entrada incluye el acceso al recinto y una primera consumición (puede ser cerveza, refresco o agua).

Conviene no esperar demasiado para comprarlas, porque la demanda suele ser alta y el aforo limitado. Si vas en grupo, lo más práctico es adquirirlas juntas para asegurar que todos tengáis mesa en la misma zona. La experiencia se disfruta mucho más compartida y, como ocurre cada año, no es raro que las entradas se agoten antes de la fecha.

Cómo llegar al Oktoberfest del Hipódromo y dónde aparcar

El Hipódromo está bien comunicado, aunque lo más cómodo suele ser el coche. Desde la A-6 se llega en pocos minutos y el recinto dispone de aparcamientos propios, aunque en eventos como este no es raro que se llenen rápido. Especialmente el domingo, cuando se suman las carreras de caballos. En ese caso, puede ser práctico aparcar en zonas cercanas y caminar unos minutos hasta la entrada.

Quien prefiera transporte público tiene opciones: desde Moncloa salen autobuses hacia la A-6 con paradas próximas al Hipódromo. También es habitual que muchos opten por taxi o VTC, sobre todo si van en grupo o no quieren preocuparse por el coche.