Madrid Live Experience 2025: qué es, fechas, dónde es, precio de las entradas, horarios y todos los artistas

Uno de los mejores festivales de música en Madrid se prepara para una nueva edición. El Madrid Live Experience regresa este septiembre con un cartel que combina talento nacional e internacional y propuestas para todos los públicos en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Durante siete días, el escenario acogerá desde pop y flamenco hasta espectáculos infantiles o sonidos electrónicos.

Este festival ofrece una forma distinta de vivir la música al contar con artistas que, más allá de llenar estadios, conectan con el público desde un lugar más personal. Las entradas se venden por concierto, así que no hace falta abonarse a todo el ciclo para disfrutar de una noche especial. Detrás de esta cita está CaixaBank, que impulsa el evento como parte de su apuesta por la cultura accesible. Y es que el Madrid Live Experience no sólo apuesta por el entretenimiento, sino también por una forma más amable y abierta de acercarse a la música en directo. Tanto si eres fan del indie electrónico, del flamenco fusión, del pop nacional o de los espectáculos familiares, este festival tiene algo para ti.

Qué es el Madrid Live Experience

El Madrid Live Experience es un festival que consiste en una semana de conciertos que se viven de cerca, con artistas que conectan con su público y en un teatro que lo hace todo más especial. El ciclo vuelve este septiembre al corazón de Madrid con un cartel pensado para todos los gustos. Desde electrónica e indie, hasta flamenco, música de autor y propuestas infantiles.

¿La idea? Disfrutar de la música sin prisas. Cada día, un concierto distinto. Puedes ir a uno, a dos, o a todos. No hace falta abonarse ni estar todo el día de pie. Lo impulsa CaixaBank, que apuesta por una forma más amable y accesible de acercar la cultura a la ciudad con buena música, buen entorno y propuestas que no te dejan indiferente.

Dónde es el Madrid Live Experience 2025

El lugar no puede ser más céntrico ni mejor conectado: el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en la Cuesta de San Vicente, 44. Un espacio con historia, rehabilitado hace unos años, que ahora acoge algunos de los eventos más interesantes de la agenda madrileña. Si aún no has estado, esta puede ser una buena ocasión.

Moverse hasta allí es fácil, tanto en metro como en cercanías o autobús. Tiene su propio intercambiador justo al lado y varias estaciones de BiciMAD en la zona, por si prefieres ir pedaleando. Además, al estar tan cerca del centro, puedes aprovechar para cenar por la zona antes o después del concierto. Hay bares, terrazas y mucha vida alrededor.

Fechas y horarios de los conciertos

Este año, el Madrid Live Experience arranca el miércoles 24 de septiembre y se alarga hasta el martes 30. Durante toda esa semana habrá conciertos diarios en horario de noche, y algunas funciones por la mañana pensadas para los más pequeños. Los conciertos adultos comienzan a las 20:00 horas, mientras que los infantiles están programados a las 11:00.

Todos los artistas y actuaciones

El cartel de este año viene cargado de talento. El primer día, Crystal Fighters inaugura el ciclo con su mezcla de indie pop y electrónica. Un grupo que, si alguna vez has escuchado You and I o Love Is All I Got, ya sabes lo bien que suenan en directo. Presentan su nuevo disco, pero seguro que también rescatan los temas que les dieron la fama.

El 25 de septiembre, dos grandes de la música de autor comparten escenario: Pedro Guerra y Javier Ruibal. Letras cuidadas, melodías con alma y una complicidad que se nota desde el primer acorde. El 26, llega el turno de Las Migas, un cuarteto de mujeres que mezclan flamenco con rumba, jazz y fusión, todo con mucha personalidad.

El sábado 27 por la mañana, Pica-Pica se sube al escenario con su espectáculo infantil ¡Hola Caracola!. Si tienes niños, sabrás lo que esto significa. Y si no, basta decir que las entradas ya están agotadas. El 28 por la mañana, otro plan familiar con Fetén Fetén, un dúo que recupera ritmos tradicionales y los transforma en un concierto lleno de sorpresas.

Esa misma noche, Marlon toma el relevo con su mezcla de pop y rock. El lunes 29, el escenario es para Coque Malla, en formato íntimo. Y para cerrar el ciclo, el día 30, Kiki Morente homenajea el flamenco con un concierto que va a emocionar a más de uno.

Entradas: precio y cómo comprar

Aquí no hay abonos ni complicaciones: eliges el concierto que quieres ver y compras la entrada para ese día. Los precios cambian según el artista, pero se mueven entre los 15 y los 65 euros. Por ejemplo, Crystal Fighters cuesta 42 euros, Pedro Guerra y Ruibal 35 euros, Marlon 36 euros, Las Migas 30 euros, Fetén Fetén 15 euros y Coque Malla 65 euros. Las de Pica-Pica ya están agotadas, como te contaba antes.

Las entradas se pueden comprar directamente desde la web oficial del festival (madridliveexperience.com) o en plataformas de entradas habituales. Ojo, porque algunas funciones se llenan rápido, sobre todo las familiares o las de artistas con más tirón. Si tienes claro a quién quieres ver, mejor no esperes al último minuto.