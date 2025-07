Precio de las entradas del MadCool: dónde comprar, cuánto cuestan y cómo conseguir un ticket

Cuando llega el verano, Madrid se viste de música con uno de los festivales más esperados del año: el Mad Cool. Desde 2016 (salvo la edición cancelada por el Covid en 2020), este festival se ha convertido en una cita ineludible del panorama musical español, con carteles que mezclan leyendas internacionales, talentos emergentes y propuestas electrónicas vibrantes. En su edición 2025, la fiesta se amplía a cuatro días, del 10 al 13 de julio.

En esta ocasión el evento promete más música, más escenarios y un toque extra de energía gracias a la incorporación del domingo dedicado al Brunch Electronik x MAD COOL. La organización ya ha confirmado nombres de peso como Muse, Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Iggy Pop, Justice… en total más de 60 artistas que llenarán el recinto Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe.

Pero antes de elegir a qué artista quieres ver o diseñar tu recorrido entre escenarios, lo fundamental es resolver la pregunta más clara de todas: ¿dónde compro las entradas para el Mad Cool 2025? ¿y cuáles son los precios? A continuación te ofrecemos toda la información, no sólo con el precio de las entradas sino también, el de los abonos.

Dónde comprar entradas del Mad Cool 2025

Aunque veas anuncios de que se venden entradas para el Mad Cool y que incluso las veas en TicketMaster, la organización del Mad Cool insiste en un mensaje claro: «las entradas solo deben comprarse a través del canal oficial Mad Cool Tickets”, ya sea en madcooltickets.com o madcoolfestival.es. Sólo así tienes la garantía de que tu pulsera admitirá tu acceso al festival. Cualquier compra realizada en plataformas de reventa o sitios no autorizados entraña riesgo, ya que el festival no asegura la validez de esos tickets

Gracias al sistema oficial, puedes adquirir hasta 10 entradas en una misma transacción, lo que facilita organizar grupos o planear con amigos. Todas las pulseras compradas en esa misma operación se envían a la misma dirección postal, lo que requiere un mínimo de coordinación si vais varias personas desde ubicaciones distintas.

Las entradas no son nominativas, por lo que puedes comprarlas a tu nombre y que las utilice otra persona sin problema. Después de la compra recibirás un correo de confirmación. Si no lo ves, revisa tu bandeja de spam y, si aún no aparece, contacta directamente con el soporte de Mad Cool Tickets para resolverlo a tiempo y evitar imprevistos de última hora.

Precio de las entradas y abonos del Mad Cool

Para que te resulte muy sencillo elegir, aquí tienes todos los tipos de abonos que están disponibles:

Abono general (tres días: 10‑12 de julio): España (incluye envío): 199 € + gastos de gestión / Internacional (envío europeo): 210 € + gastos de gestión

España (incluye envío): 199 € + gastos de gestión / Internacional (envío europeo): 210 € + gastos de gestión Abono VIP (tres días): España o internacional: 399 € + gastos de gestión

España o internacional: 399 € + gastos de gestión Entrada general de día (10, 11 o 12 de julio): España (en envío): desde 89 € + gastos / Internacional: desde 99 € + gastos

España (en envío): desde 89 € + gastos / Internacional: desde 99 € + gastos Entrada VIP de día: España: desde 155 € + gastos / Internacional: desde 159 € + gastos

España: desde 155 € + gastos / Internacional: desde 159 € + gastos Ticket Brunch Electronik x MAD COOL (13 de julio, programación electrónica): A partir de 50 € (precio general estimado en plataforma oficial)

Los precios pueden variar según el tramo de venta (preventa, general, última llamada), y se recomienda adquirir con antelación para asegurarte de pagar el precio más bajo y reservar tu pulsera con margen suficiente.

Ahora ya sabemos dónde comprar las entradas para el Mad Cool 2025 y también el precio de los abonos, pero no queremos pasar por alto una de lassorpresas más comentadas en esta edición 2025 y que tiene que ver con los artistas que se subirán al escenario. Destaca la incorporación de Muse como cabeza de cartel el jueves 10 de julio. Sus entradas se confirmaron tras la inesperada cancelación de Kings of Leon, y supone la única fecha de Muse en España este año. La banda británica regresa a Madrid por primera vez desde 2022 con un show cargado de energía, efectos visuales y rock épico que promete ser el momento más esperado de la jornada.

Actuarán junto a grandes nombres como Iggy Pop, Weezer o Gracie Abrams, todos encuadrados en un día que mezcla el rock clásico y alternativo con propuestas más frescas.

En resumen si vas al Mad Cool 2025, compra tus entradas solo desde Mad Cool Tickets para garantizar acceso, elige entre abonos o entradas de día según tus planes y presupuesto, y considera las opciones VIP si quieres una experiencia más relajada y cómoda.

Muse será uno de los platos fuertes del festival, especialmente para quienes valoran la escenografía, la intensidad rockera y un ambiente visual impactante. Además, otros artistas como Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo o Alanis Morissette completan un cartel que combina estilos, generaciones y propuestas distintas.

Ahora ya tienes toda la información para planificar tu experiencia: desde el canal oficial de compra hasta los precios organizados, y un vistazo a quién merece tu atención en el escenario. ¡No tardes en hacerte con uno de los abonos antes de que se agoten!.