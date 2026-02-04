Circoloco Madrid 2026: qué es, fechas, horario, precio de las entradas, dónde se celebra y cómo llegar

Circoloco ya tiene fecha en Madrid para 2026. La fiesta nacida en Ibiza vuelve a pasar por la capital esta semana, repitiendo una cita que, con el paso de los años, se ha asentado con fuerza dentro del calendario electrónico madrileño. No es una novedad, pero sí un evento que sigue generando expectación cada vez que se anuncia de modo que os ofrecemos a continuación, todos los detalles de la nueva edición.

El formato será el mismo que ha funcionado en ediciones anteriores. Música electrónica de raíz underground, sesiones largas y un público muy concreto, más pendiente del sonido y del ambiente que del espectáculo en sí. Circoloco no plantea una noche convencional, sino una propuesta pensada para quienes entienden el clubbing como algo continuo, sin pausas ni adornos. En 2026, el evento vuelve a celebrarse en IFEMA MADRID. El recinto ferial ha terminado por consolidarse como su sede en la capital, tanto por capacidad como por accesos y logística. Un espacio amplio, industrial y funcional que encaja con la estética directa y sin artificios que siempre ha definido a la marca desde sus orígenes en el DC-10 de Ibiza.

Qué es Circoloco

Circoloco empezó en Ibiza casi como una anomalía dentro de la escena electrónica. Mientras otros apostaban por fórmulas más previsibles, esta fiesta fue construyendo su propio camino, sin seguir reglas demasiado claras y dejando que la música mandara por encima de todo. Con el tiempo, esa forma de hacer las cosas fue atrayendo a un público muy concreto, que terminó reconociéndose en cualquier parte del mundo.

Lo que define a Circoloco no es un estilo cerrado ni un sonido único, sino la manera en la que se vive la sesión. Sets largos, mezcla sin prisas y una relación muy directa entre quien pincha y quien está en la pista. No hay grandes discursos ni efectos, solo música y un ambiente que se va construyendo durante horas.

Fechas y horarios

Circoloco Madrid 2026 ya tiene fecha oficial confirmada. La cita será el próximo sábado 7 de febrero con una apertura de puertas a partir de las 22:00 horas y está previsto que acabe a las 06:00 horas del domingo. El horario mantiene el formato extendido que caracteriza a la marca, con ocho horas ininterrumpidas de música. Una noche pensada para quienes entienden el clubbing como una experiencia completa, sin prisas y sin concesiones.

Entradas para Circoloco: precio y dónde comprar los tickets

Las entradas para Circoloco Madrid 2026 están disponibles a través de Vivaticket, la plataforma oficial de venta. Existen diferentes tipos de entrada, adaptadas a distintos perfiles de público y experiencias dentro del evento.

Los precios oficiales son los siguientes:

Early Entry before 23:00: 50,00 € + 5,00 € de gastos de gestión

Entrada general con acceso obligatorio antes de las 23:00.

1st Release: 45,00 € + 4,50 € g.d.

2nd Release: 50,00 € + 5,00 € g.d.

3rd Release: 55,00 € + 5,50 € g.d.

4th Release: 60,00 € + 6,00 € g.d.

Final Release: 70,00 € + 7,00 € g.d.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, Circoloco ofrece entradas Backstage, con precios desde 250,00 € + gastos, que incluyen acceso a plataforma junto a cabina, zona VIP, baños exclusivos, ropero y barra privada. También existe la modalidad Final Release Backstage, con un precio de 300,00 € + gastos de gestión. Todas las entradas son para mayores de 18 años y dan acceso al Pabellón 12 de IFEMA. Para comprarlas puedes hacerlo a través de páginas como Vivaticket, aunque debes darte prisa porque muchas de ellas, al ponerse a la venta en varias tandas, seguro que ya están agotadas.

Dónde se celebra y cómo llegar

Circoloco Madrid 2026 se celebra en el Pabellón 12 de IFEMA MADRID, que es uno de los espacios mejor conectados de la ciudad y preparado para eventos de gran formato como este que arrasará el fin de semana. Para llegar, lo mejor es que utilices el transporte público. Tienes estas combinaciones:

Metro: Línea 8 (Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4), estación Feria de Madrid

(Nuevos Ministerios – Aeropuerto T4), estación Feria de Madrid Autobuses EMT : Líneas 73, 112 y 122

: Líneas 73, 112 y 122 Autobús interurbano: Línea 828

La combinación de metro y autobús permite llegar al recinto de forma cómoda incluso en horario nocturno de modo que es la mejor opción aunque si elijes el coche, debes saber bien dónde aparcar

Dónde aparcar en Ifema

IFEMA cuenta con accesos directos desde las principales vías de circunvalación:

M-11: salidas 5 y 7

M-40: salidas 5, 6 y 7

A-2: salida 7

Y para aparcar, IFEMA cuenta con varios aparcamientos oficiales repartidos por todo el recinto, aunque en noches como la de Circoloco no todos se usan igual. Los más habituales para este tipo de eventos son los parkings del entorno del Acceso Sur, los más cercanos al Pabellón 12 y los que suelen absorber la mayor parte del público que llega en coche.

Conviene tener en cuenta que la entrada es escalonada, pero la salida no. Al terminar la sesión, a primera hora de la mañana, es normal que se formen colas para abandonar el recinto. Por eso, muchos asistentes optan por dejar el coche en zonas algo más alejadas o directamente combinar vehículo y transporte público, una fórmula bastante común para que luego puedas evitar atascos innecesarios.