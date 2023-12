¿Sale a cuenta comprar todos los números de Lotería de Navidad para ganar el Gordo?

Comprar todos los números de Lotería de Navidad para ganar el Gordo y que te salga a cuenta, es algo que todos nos hemos planteado en algún momento. Todos los números están en el bombo, pero solo uno es el ganador. La estadística nos dice que cuántos más décimos tenemos, más posibilidades de que toque, pero cuidado, comprar todos los números no es una idea brillante, quizás acabe siendo la bancarrota más que la solución para que una vez en la vida nos toque ni que sea un pequeño pellizco de la Lotería de Navidad.

Comprar un décimo de cada número para ganar el Gordo

Hay una teoría que corre por la red que dice que la manera de ganar el Gordo consiste en comprar un número de cada. Es decir, si los tenemos todos, es imposible que no nos toque. A priori parece una buena idea, pero si tenemos en cuenta lo que nos vamos a llevar, pedir un crédito o invertir los ahorros de una vida para comprar Lotería de Navidad, quizás no sea una buena idea.

No solo por el desembolso económico, sino por las consecuencias de este gesto que puede parecer el más adecuado. A no ser que tengas mucho dinero y quieras ser el ganador de la lotería de Navidad, una vez en la vida, por capricho, no lo hagas. No vas a ganar lo suficiente, sino todo lo contrario, te llevarás un dinero que no te sacará de ningún apuro, sino todo lo contrario, te creará más de un dolor de cabeza.

La brillante idea de comprar todos los décimos, sí, inevitablemente te convertirá en ganador, alguno de tus números será el ganador, pero no serás millonario, sino todo lo contrario. Las matemáticas no engañan.

Esto es lo que pasa si compras todos los números de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es un sueño que podría hacerse realidad, de hecho, así sería, si tuvieras todos los números. Uno de ellos, seguro que es el ganador, pero claro, teniendo en cuenta que cada número son 20 euros, el resultado puede acabar siendo una banacarrota absoluta. Hay un total de 100.000 números, por lo que nos gastaríamos 2.000.000 de euros. Lo que ganaríamos seguro sería:

‘El Gordo’: 400.000 euros – 72.000 euros de impuestos = 328.000 euros

Segundo premio: 125.000 euros – 17.000 euros de impuestos = 108.000 euros

Tercer premio: 50.000 euros – 2.000 euros de impuestos = 48.000 euros

Cuarto premio: 2×20.000 euros = 40.000 euros

Quinto premio: 8×6.000 euros = 48.000 euros

Pedrea: 1.794×100 euros = 179.400 euros

Aproximaciones ‘El Gordo’: 2×2.000 euros = 4.000 euros

Aproximaciones segundo premio: 2×1.250 euros = 2.500 euros

Aproximaciones tercer premio: 2×960 euros = 1.920 euros

Centenas ‘El Gordo’: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas segundo premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas tercer premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Centenas cuartos premios: 198×100 euros = 19.800 euros

Dos últimas cifras ‘El Gordo’: 99×100 euros = 9.900 euros

Dos últimas cifras segundo premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Dos últimas cifras tercer premio: 99×100 euros = 9.900 euros

Reintegros: 9.999×20 euros = 199.980 euros

TOTAL = 1.039.000 euros