No hay mejor manera de acabar el año que con un buen premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Tanto si te toca el premio Gordo, como si tus décimos de la lotería no te traen ningún premio, vamos a sacarte una sonrisa con los memes más graciosos del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022.

Este sorteo ya es toda una tradición en España, se empezó a celebrar en 1812 y ahora ya cuenta con más de 200 años de historia. No se ha cancelado ni en los momentos más inestables de la historia del país y la tradición pasa de generación en generación. Después de tantos años de recorrido, los memes y momentos graciosos recopilados no son pocos.

Son el remedio perfecto para sacarte una sonrisa si no ha sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2022, así podrás recordar los mejores momentos y ver qué tienen que decir los usuarios a través de las redes sociales.

Los mejores memes del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería no solo nos ha dejado premios, también ha sacado más de una sonrisa con los memes que corren con las redes sociales. El sorteo empieza a las 9 de la mañana, como cada año los niños de San Ildefonso empiezan a cantar los números del sorteo y las redes no tardan en comentar los momentos más emblemáticos.

Se celebra en el Teatro Real de Madrid y los participantes no dudan en madrugar para poder comprobar sus números. Claro está que madrugar sabiendo que puedes ganar un premio de 400.000 millones de euros no es tontería y a pocos se les pegan las sábanas este día. A los que finalmente no se llevarán un gran premio, siempre les quedará el intento y como no, los originales memes que abundan en internet durante el evento.

Para que sea más sencillo dar con los mejores memes de la Lotería de Navidad, te hemos hecho una selección y ya te adelantamos de que hay para todos los gustos. Memes sobre el sorteo, el número de bolas, el dinero en juego e incluso la mala suerte… La imaginación de los usuarios no defrauda año tras año.

Lo que me va a tocar en la Lotería de Navidad. pic.twitter.com/EtlgvkGt3A — Sonia Mangas (@Soniamangas) December 21, 2022

Poniendo en favoritos los pisos con terraza en el centro y vistas ❤️‍🔥 por si mañana toca #LoteriadeNavidad pic.twitter.com/MWvTBFwB5p — . (@Pepo__power) December 21, 2022

Cuando toca la lotería de Navidad y tu amiga se niega a compartir el premio pic.twitter.com/CVm05qXBk5 — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) December 21, 2022

Seguro que nos dejamos más de uno por el camino y es que las redes sociales arden cuando empiezan a salir los números del mítico Sorteo de la Lotería de Navidad, algunos memes se hacen virales y se mantienen durante días circulando por las redes.