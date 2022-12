El Sorteo de la Lotería de Navidad 2022 se celebra hoy jueves 22 de diciembre por lo que todo el mundo estará deseoso de ser el afortunado premiado y llevarse el primer premio pero ¿cuánto es el premio Gordo de la Lotería de Navidad? Este es el dinero que toca.

El dinero que te llevarás con el Gordo de la Lotería de Navidad

El Teatro Real de Madrid acoge un nuevo Sorteo de la Lotería de Navidad. Con este son ya 11 los años en los que este teatro es el escenario de la lotería que más ilusión nos hace. Todos soñamos con ser los flamantes ganadores de uno de los premios que se reparten pero que duda cabe que todos los objetivos están puestos en el Gordo.

El sorteo que se celebra entre las 09:00 y las 13:00 horas, mantiene en vilo a todos hasta que sale el esperado Gordo. No existe sin embargo una hora fija. A veces ha salido temprano a veces algo más tarde pero generalmente se dice que entre las 10:00 y las 11:30 horas es cuando suele salir.

Todo el mundo tiene ganas de que le toque el Gordo de Navidad, pero ¿cuánto dinero me voy a llevar si soy uno de los premiados? Al ser el Primer Premio, está agraciado con 400.000 euros al décimo. Sin embargo no podemos decir que realmente vayas a llevarte esa cantidad ya que no podemos olvidar que Hacienda se lleva un porcentaje de todos los premios. En concreto, se lleva el 20% a partir de los 40.000 euros por lo que en el caso del Gordo se aplica sobre 360.000 euros. De este modo al final, el dinero que te llevas son 328.000 euros mientras que la Agencia Tributaria se queda 72.000 euros.

¿Qué número del Gordo salió en 2021?

El Gordo de Navidad es siempre el premio que más se espera y siempre se desea que sea «madrugador». El año pasado salió en torno a las 12 horas y el Primer premio fue a parar al número 86.148 siendo además bastante repartido si tenemos en cuenta que se celebró en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Santoña (Cantabria) y Ayamonte (Huelva). Una lluvia de millones que se repite este año.

Cuáles han sido las terminaciones más premiadas con el Gordo

El Gordo de Navidad parece tener una serie de terminaciones por las que suele decantarse. En este sentido, ha acabado en 8 un total de 23 veces, en 0 ha salido 22 veces, mientras que el 3 y el 7 han sido las terminaciones agraciadas hasta un total de 21 ocasiones respectivamente.