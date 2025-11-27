Rocío Carrasco tiene presente a Fidel Albiac para su nueva decisión en ‘Hasta el fin del mundo’

La pasada noche del 26 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de Hasta el fin del mundo. El popular formato nos ha presentado a varias celebridades del panorama nacional recorrer Latinoamérica tan solo con una mochila y un pequeño presupuesto. Una aventura por parejas que ya se encuentra en su cuarta etapa. Eso sí, tal y como se pudo ver en la emisión, los participantes, entre los que se encuentra Rocío Carrasco, están cada vez más cansados y con menos dinero. Aspectos complicados para ellos, pues el objetivo es ser los primeros en llegar a la meta para poder contar con un privilegio en la siguiente ronda.

Pero, durante el programa de ayer, se pudo ver cómo Paula Vázquez les informó que tendrían la opción de elegir, ellos mismos, la ruta que realizarían. Eso sí, el orden de elección se realizó en función de la clasificación en la anterior etapa. De esta manera, y por segunda vez, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas fueron las primeras en elegir debido a que lideraban el ranking. Pero, no todo iba a ser tan fácil. Pues, la organización del formato les guardaba una pequeña sorpresa. «La noche anterior, al comienzo de esta nueva etapa, el camino volvería a poner a prueba a nuestros viajeros», empezó diciendo la comunicadora.

Rocío Carrasco se acuerda de su marido, Fidel Albiac

Seguidamente, Paula Vázquez apareció con seis sobres en la mano. «Como ganadoras, tenéis la ventaja de elegir ruta. Pero hoy la suerte va a decidir por vosotras», le dijo a las concursantes. Unas palabras con las que dejaba a todos estupefactos. «Demasiado bonito me parecía a mí ya», comentó la hija de Rocío Jurado. Y es que, una mala elección podría conllevar que tuviesen que realizar el peor camino de todos.

Ante ello, Rocío Carrasco optó por hacerle un pequeño homenaje a su compañero de vida, Fidel Albiac, y elegir el sobre número seis. «Porque es el número de la suerte de mi marido», explicó. Así pues, las participantes descubrieron que tendrían que realizar La ruta de los osos. Un camino que tendría que llevar a cabo para poder ir de Tena (Ecuador) hasta Huacachina (Perú).

Rocío Carrasco y su compañera, Anabel Dueñas, viven un desencuentro

Este giro de los acontecimientos no le hizo nada de gracia a Anabel Dueñas, que no dudó en quejarse con el programa. «No estoy bien. No me ha parecido bien ni justo la manera de elegir la ruta», comentó. Pero, Carrasco no estaba de acuerdo con la actitud de su compañera. «En la vida te dan hostias, aplausos, te quieren, te odian… Y, cuadriculado, no hay nada en la vida», le dijo.

Asimismo, el resto de concursantes también eligieron sus sobres. Fue así cómo descubrieron la ruta que tendrían que realizar. Cristina Cifuentes y Alba Carrillo deberían ir por La ruta de los sombreros; Yolanda Ramos y Ainoa por La ruta de los manglares; Jose Lamuño y Aldo Comas por La ruta de Alausí; Jedet y Andrea Compton por La ruta de las ballenas; y Nia y J Kbello por La ruta de los caballitos.