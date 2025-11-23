Sale a la luz la verdadera razón por la que Rocío Carrasco aceptó participar en ‘Hasta el fin del mundo’

La 1 de Televisión Española ha renovado su catálogo audiovisual y, este mes de noviembre, lo ha hecho de la mano del estreno de Hasta el fin del mundo. El formato, presentado por Paula Vázquez, muestra como seis parejas de celebridades recorren Latinoamérica para llegar al Fin del mundo. Una aventura que cuenta con sus limitaciones y donde sus participantes deben aprender a convivir en situaciones que pondrán a prueba su paciencia. Pues, no siempre tendrán dinero para comer, dormir o para ir a un lugar en transporte. Un reto que ha querido vivir en primera persona Rocío Carrasco. Y es que, la hija de Rocío Jurado ha vuelto a contar con RTVE para participar en uno de sus concursos.

Anteriormente, Carrasco se enfrentó a las cocinas de Bake Off para demostrar sus dotes culinarias entre pasteles y hornos. Pero, ahora, se ha propuesto recorrerse varios países junto a Anabel Dueñas. Pues, como íntimas amigas, han querido ponerse a prueba. «He disfrutado como una niña», confiesa la colaboradora televisiva. Pues, aunque el programa se está emitiendo actualmente, empezó sus grabaciones en agosto. Pero, ¿por qué Rocío Carrasco ha querido formar parte de esta extrema aventura televisiva? Lo ha explicado.

Rocío Carrasco se sincera sobre su paso por el concurso: «Podía hacer lo que me diera la gana»

Rocío Carrasco se ha sincerado con el portal El Televisero y ha hablado del motivo que la impulsó a aceptar esta aventura de RTVE. «Yo fui al programa para asegurarme de que lo que yo pensaba era real, y sí lo es, sigo siendo la misma que fui», comenzó explicando. Pues, estos últimos años no han sido nada fáciles para ella.

Pues, como es bien sabido por todos, ha estado envuelta en muchos momentos mediáticos. De hecho, la docuserie de Rocío, contar la verdad para seguir viva no solo supuso un antes y un después para ella. Toda España tuvo la oportundiad de conocer, de verdad, su historia. Una serie de titulares que la ayudaron a liberarse y a renacer. «He estado en un sitio donde no me conocía nadie, donde podía hacer lo que me diera la gana», indicó sobre su viaje por Latinoamérica.

«Me he reído muchísimo y las hemos liado muy pardas», indica. Pues, tener a Anabel Dueñas, a quien presentó como una amiga muy cercana, ha sido como un soplo de aire fresco para ella. «Yo creo que para una persona como ella, que siempre ha sido conocida desde que ha nacido, verse dos meses en esa libertad creo que lo ha disfrutado tanto y se ha sentido tan libre que ha vuelto a ser una niña», confirmaba su compañera de viaje en la misma entrevista.

¿Cuándo se emite ‘Hasta el fin del mundo’?

Tal y como ha comunicado La 1 de Televisión Española, Hasta el fin del mundo emite una nueva entrega cada miércoles en riguroso horario prime time. De esta manera, a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias) el formato continuará con su apasionante aventura mochilera. Una emisión que comenzará después de La Revuelta, programa presentado por David Broncano.