Pepa Bueno, emocionada por una confesión en el especial por la tragedia de Adamuz: «Te pasa todo por delante»

El pasado domingo 18 de enero se produjo una auténtica tragedia, como es el grave accidente entre dos trenes que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba), en el que decenas de personas han perdido la vida. A pesar de que han pasado varias horas del suceso, pero, aun así, continúa ocupando la actualidad informativa, como no podía ser de otra forma. De hecho, en la noche del pasado lunes 19 de enero, la mayoría de cadenas de televisión han paralizado su programación para dar paso a programas especiales, desde donde se ofrecía las últimas novedades respecto a la tragedia. Un claro ejemplo lo encontramos en Antena 3, que decidió prescindir de El Hormiguero y Renacer para dar paso al especial presentado por Vicente Vallés. Algo similar ocurrió en La 1 de Televisión Española con el programa de Pepa Bueno, que se antepuso a la nueva entrega de La Revuelta y al estreno de Decomasters.

En este caso, durante la emisión de este especial, la presentadora del Telediario 2 no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer una confesión a los espectadores de La 1. Todo comenzó cuando explicó que un alguien muy cercano utilizó esa línea accidentada la misma tarde del domingo 18 de enero. «Yo tenía un familiar cercano que pasó, probablemente, en el último tren que llegó a Madrid procedente de Sevilla y realmente te pasa todo por delante», comenzó explicando la extremeña a los allí presentes, visiblemente emocionada. Fue entonces cuando quiso lanzar un mensaje a las víctimas de este trágico suceso que tuvo lugar en Adamuz: «Imposible ponernos en el dolor que deben estar pasando las familias, que no pueden decir ‘Uf’, como yo dije», concluyó, antes de continuar con el programa especial. Es evidente que Pepa Bueno logró poner palabras a ese dolor que sentía toda la sociedad.

Entre otras cuestiones, porque cualquiera podríamos estar entre las víctimas. Al fin y al cabo, se trata de un trayecto que hacen muchísimas personas a lo largo del día, y más cuando se trata de un domingo por la tarde, en el que muchas personas regresan a casa tras haber disfrutado del fin de semana o, incluso, llegan a sus hogares para trabajar al día siguiente. Muchos sueños se han visto destrozados en mil pedazos tras ese trágico incidente.

La 1 canceló la emisión de ‘La Revuelta’ y ‘Decomasters’ por el especial de Pepa Bueno

Tal y como sucede en cuestiones excepcionales, como es el suceso de la DANA que acabó con la vida de decenas de personas, el canal principal de RTVE paraliza su programación habitual para dar prioridad a la información. Así pues, después de lo ocurrido en Adamuz, su reacción no tardó en esperar.

Por lo tanto, no solamente dejaron de emitir la primera entrega de la semana del programa presentado por David Broncano, sino que se tomó otra decisión. ¿En qué consistió, exactamente? En posponer el estreno de la primera edición de Decomasters. Es más que evidente que la prioridad era dar voz a la familia de los desaparecidos y ofrecer la última hora de lo ocurrido en ese incidente.