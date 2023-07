Podemos se borra de la campaña de Yolanda Díaz ante el protagonismo de Errejón y la caída de Sumar

El rumbo de la campaña de Sumar, la coalición de partidos de izquierdas que lidera Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales del 23 de julio, está generando fricciones entre las distintas formaciones que concurren bajo sus siglas. El papel predominante en la estrategia de algunos candidatos como el del líder de Más País, Iñigo Errejón, así como la caída de Sumar en intención de voto en las últimas encuestas publicadas -excepto la del CIS-, ha hecho que Podemos haya decidido «borrarse» de la campaña.

Asumiendo un papel secundario en la carrera hacia las urnas, los de Ione Belarra tratan de evitar responsabilizarse después de un eventual fracaso la noche del 23 de julio. Excepto José Félix Tezanos, prácticamente ninguna encuesta les otorga más de una treintena de representantes, menos de los que obtuvo Podemos en 2019. Sus principales dirigentes y candidatos, según fuentes de Sumar, «apenas participan» de los órganos de dirección de la campaña. Y «no aportan ideas» que nutran el cuerpo ideológico y programático del partido rosa.

Dos cuestiones han hecho estallar a los morados en las últimas horas. En primer lugar el anuncio de la medida de la herencia universal según la cuál Sumar prevé dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. Fuentes de la organización que lidera Ione Belarra creen que «salió de la cabeza de Iñigo Errejón». «Como el veto a Irene Montero y Pablo Echenique», añaden. El otro tema que ha generado discrepancias, y agrietado aún más una relación tortuosa desde la configuración de las listas electorales, es el nombramiento de la tertuliana Elizabeth Duval como portavoz de feminismo y LGTBI.

Sobre los 20.000 euros que la plataforma de Díaz propone dar a los jóvenes cuando alcancen la mayoría de edad, en Podemos creen que «representa a la perfección la filosofía» de Iñigo Errejón. Desde el partido morado, según su portavoz oficioso, Pablo Iglesias, no tenían «constancia» de la medida que anunció Díaz y que tendrán que defender los podemitas durante la campaña electoral. Iglesias incluso criticó el carácter universal de la misma, preguntándose si se va a entregar esa cantidad de la misma forma «al hijo de Amancio Ortega de 23 años y al hijo de un peluquero en Fuenlabrada».

El nombramiento de Duval como portavoz de Sumar en feminismo y LGTBI ha sido un poco más polémico. Pues la elegida por Yolanda Díaz, cuyo compromiso ha dicho es hasta el 24 de julio, ha tenido duros encontronazos a través de las redes sociales con el ex vicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos. Beatriz Gimeno, histórica feminista de Podemos y ex alto cargo del Ministerio de Igualdad con Irene Montero, ha acusado a Sumar de nombrar como portavoz de feminismos y LGTBI a «una persona que no gusta a casi ningún sector, he dicho casi. Con todos mis respetos para ella como persona». Evitando así de forma deliberada usar el término «mujer».