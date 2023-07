Nueva bronca en la izquierda. Tras la polémica propuesta de la herencia universal de 20.000 euros a los jóvenes de 18 años que dividió a Podemos y Sumar, ahora llega el nombramiento de Elisabeth Duval (Alcalá de Henares, 2000) como portavoz de feminismos y derechos LGTBI. Beatriz Gimeno, histórica feminista de Podemos y ex alto cargo del Ministerio de Igualdad con Irene Montero, ha acusado a Sumar de nombrar como portavoz de feminismos y LGTBI a «una persona que no gusta a casi ningún sector, he dicho casi. Con todos mis respetos para ella como persona». Evita así de forma deliberada usar el término «mujer».

Este nuevo movimiento de Yolanda Díaz ha sentado mal entre las filas moradas teniendo en cuenta que hasta ahora la referencia indiscutible de Unidas Podemos para asuntos de feminismo era Irene Montero. Nadie hacía sombra a la ministra de Igualdad.

Ahora Duval está recibiendo multitud de críticas. Algunas incluso rozan la transfobia. Después de meses y meses en los que Irene Montero aseguraba que «las mujeres trans son mujeres», ahora Díaz opta por una mujer trans para ser su representante en los debates ligados a temas de Igualdad en la campaña electoral.

Los comentarios que acompañan la valoración de Beatriz Gimeno son muy ilustrativos. «¿Que no gusta? Es que es imposible que nos represente», dicen Ana Pérez que se presenta como feminista radical. «No es cuestión de no gustar, es cuestión de que no puede representar a las mujeres», agrega otro usuario ligado a la izquierda.

Del mismo modo, se han viralizado lemas como «feminismo no vota misoginia», «feminismo no vota traidores» o incluso mensajes más duros como «es un hombre». Han recordado también los encontronazos públicos con Iglesias y su hemeroteca, asegurando que no entraría en política.

«Es importante recalcar que, como mujer lesbiana, Elisabeth Duval tiene una perspectiva más amplia que otras mujeres. Además, luchará por que sean gratuitos los servicios de revisión de próstata y de problemas de erección de las mujeres trans», comenta con sorna Trinidad Mendizábal, experta en «identidad de género», según se presenta.

«Que una joven de 23 años, que vive en el absoluto privilegio y desde ahí mira el mundo, se permita decirle a las feministas que mejor sin ruido es no sólo una altanería de privilegiada, sino una victoria del marco reaccionario de la ultraderecha», comenta Raúl Solis, colaborador del panfleto de Podemos. Considera que es la «penúltima» metedura de pata de Yolanda Díaz que le aleja de Sumar. Como telón de fondo están las campañas orquestadas por la guerrilla de tuiteros de Podemos, desveladas por OKDIARIO, para impulsar el voto a ERC, Bildu, BNG o el PSOE antes que a Sumar.