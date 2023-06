Podemos ha detectado intentos de boicotear la candidatura de Yolanda Díaz. Las decenas de cuentas de guerrilla en redes sociales que impulsa Pablo Iglesias y Juanma del Olmo con miles de seguidores están animando a votar a Bildu, ERC o BNG en lugar de a Sumar por la exclusión de Irene Montero. En este marco, la dirección del partido morado está organizando reuniones para aclarar que sus diputados y altos cargos dependen de unos buenos resultados de Sumar para tener futuro en política. En el Senado estos sectores apuestan por la coalición de Izquierdas por la Independencia que integran los de Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

«Claro que hay veto a Irene Montero, Pablo Echenique, Rafa Mayoral, etc. Mi voto y el de los míos no los tendréis, a ver qué tal estáis 4 añitos (o más) en la oposición por haber fracturado aún más la izquierda del país. Menos mal que tenemos BNG, Bildu y ERC», comentan cuentas ligadas a Podemos. «Si vives en Galicia, Valencia, Euskadi o Cataluña, tienes BNG, ERPV [Esquerra Republicana del País Valencià], Bildu y ERC. Fuera de esos territorios… o PSOE o Escaños en Blanco o algo similar. Desde luego mi voto no va a Sumar, ya está decidido», agrega. Iglesias en su canal de televisión no hace campaña por Sumar y, además, su red de tuiteros afines se mantienen en el lema «con veto [a Irene Montero], no hay voto».

«La culpa de la desmovilización de la izquierda es de los partidos de izquierdas que se han juntado con la derecha para triturar a Podemos y nos han dejado sin opción a la que votar en los territorios donde no están Bildu, ERC o BNG», expone otro perfil con 50.000 seguidores.

Otra cuenta expresa: «Unión de izquierda hubiera sido una coalición entre Podemos, Bildu, ERC y el BNG, no el invento lleno de trepas y errejudas de Vetar», en referencia a la coalición Sumar.

«Yo lo que pido es votar ni a PSOE (a favor de las privatizaciones y encubrir la corrupción sistémica junto a Vox y PP) ni a Sumar, salvo en aquellos sitios donde haya gente de Podemos en las listas, en el resto tienen otras opciones: Bildu, ERC, BNG…», refuerza otro tuitero en las últimas horas.

Reunión

Ante esta pulsión en las bases de Podemos de torpedear a Sumar, el aparato que lideran Ione Belarra y Lilith Verstrynge están reuniendo a sus cuadros medios. «Hemos analizado los resultados del 28M, así como nuestra organización para las próximas elecciones generales del 23J dentro de la coalición Sumar», aclaran. «Toca seguir trabajando para llegar al mejor resultado posible en nuestra circunscripción», agregan, en este caso, desde Podemos Comunidad de Madrid.

«Vamos a aprovechar la inercia de las últimas semanas para afrontar el camino que nos toca recorrer como organización valiente que ha transformado y seguirá transformando este país, a la vanguardia de logros que han mejorado la vida de todos y todas nosotras», apuntan a pesar de que la inercia es que han perdido la representación en la Asamblea de Madrid y no la han conseguido tampoco en el Ayuntamiento de la capital.

Por otra parte, Podemos ha anunciado «una ruta desde el equipo de organización durante los próximos meses con los círculos y la militancia para hablar de Madrid y analizar y mejorar el funcionamiento de las redes de círculos». Los morados quieren activar una operación de reconstrucción para el día después al 23J, en el que consideran que Sumar podría no cumplir las expectativas.