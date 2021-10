El cónclave programático de Podemos ha estallado por la polémica relativa a la ley trans de Irene Montero. Las diferentes mesas sobre feminismo han desembocado en tensos enfrentamientos entre las militantes que consideran que las transexuales que antes eran hombres no se pueden considerar mujeres.

En la mesa de debate Comunicación y feminismo, la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, conocida con el sobrenombre de Pam, ha lanzado un alegato vehemente para defender la posición de Podemos.

Visiblemente enfadada, la hasta ahora asesora del Ministerio de Igualdad ha tratado de zanjar el debate. «Voy a contestar a esto porque me parece importante. Es la Universidad de Podemos al final y es un momento importante para la dirección política de la que formo parte como secretaria de LGTBI y además lo hago como mujer bisexual y feminista», ha empezado diciendo.

«Quiero dejar una cosa muy clara. Puede que haya quien siga teniendo dudas. Podemos defiende un feminismo transinclusivo. Las mujeres trans son mujeres. Defender los derechos de las personas trans es defender los Derechos Humanos», ha afirmado con dureza para desatar los aplausos sonoros de buena parte del público pero no de todos los presentes.

A punto de llorar

Ángela Rodríguez ha proseguido: «Esto me sirve para explicar una cosa que creo que es importante, lo decidimos en términos políticos y comunicativos en el Ministerio. Cuando decidimos impulsar la ley trans os puedo asegurar que lo teníamos todo en contra». Al borde de las lágrimas ha agregado: «Todo en contra. Todo. Todos los periódicos, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todos los días…»

«Había compañeras, que eran compañeras que yo ya no las puedo llamar compañeras porque están en contra», ha lamentado. «Compañeras de las organizaciones políticas en contra, los compañeros diciendo que no era una cosa importante. Nos decían que ¿cómo nos atrevíamos a hablar de Derechos Humanos cuando había gente que había que cobraba poco? Como si eso no fueran Derechos Humanos», ha comentado para subrayar: «Pero creo que el tiempo nos dará la razón, Estoy convencida».

«Estaba todo en contra pero apostamos por la comunicación. Era lo único que teníamos. Apostamos por contar esto con simplicidad y transparencia. Invitamos a las personas trans a los medios de comunicación porque hasta ahora sólo estaban ahí las rubias con ojos azules. Estábamos convencidas de que si este país escuchaba su testimonio no iban a poder decir vosotras ya no tenéis derechos».

A continuación, la alto cargo de Igualdad ha considerado un «éxito» la «estrategia» del Ministerio con la ley trans. Un triunfo que, señala, también es «del activismo». «Es explicar nuestra posición sin miedo, hacer pedagogía, subirle el volumen a lo que algunas personas no querían escuchar, como que hay gente queer en el Gobierno», ha enumerado.

Podemos ha vetado las preguntas a viva voz para evitar broncas a sus altos cargos con la excusa de que intercambiar micrófonos puede disparar la pandemia. Sólo se puede preguntar entregando papeles escritos a mano. En este contexto, Ángela Rodríguez ha criticado al leer las cuestiones de los presentes: «Estas preguntas son transfobia. Están apareciendo en todas las salas y la transfobia no tiene cabida en la democracia. Es como decir que los negros o los judíos no tienen espacio en nuestra democracia. Damos por finalizada la charla».