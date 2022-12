Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, carga contra Mercadona. La parlamentaria, que lleva tres meses sin acudir a su puesto de trabajo, se dedica a publicar mensajes en sus redes sociales atacando a la cadena de supermercados más importante de España. La que fuera estrecha colaboradora de Irene Montero, dirigiendo el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, pide que no se consuma en los lineales de Juan Roig por los precios.

«No vayáis a Mercadona, pero, sobre todo, no compréis fruta en Mercadona. En las fruterías de barrio cuesta exactamente la mitad o menos incluso», ha comentado para sorpresa de sus seguidores la política madrileña que supuestamente está de baja. El mensaje que ha podido leer sus más de 40.000 seguidores acumula decenas de reacciones en forma de comentarios y ‘me gusta’.

En las últimas horas, además, ha lanzado decenas de tuits criticando a diestro y siniestro. Ha valorado negativamente la despedida de Adolfo Suárez Illana del Congreso de los Diputados por parte de sus rivales políticos, incluyendo palabras afables del valenciano Txema Guijarro, de Podemos. «Es educadísimo, un caballero constitucionalista», ha lanzado con sorna la activista feminista contra el hijo del ex presidente del Gobierno de España.

También ha tenido palabras afiladas contra Alberto Núñez Feijóo. A Beatriz Gimeno no le gusta que el líder del PP y jefe de la oposición hable de «violencia doméstica de género». Entre risas se mofa con el apunte: «Dominan los conceptos, jejeje». En otro momento escribe: «No hay ningún punto de vista feminista desde el que se pueda negar que las campañas del PP fomentan la cultura de la violación. Descubrir que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desconoce conceptos como ‘Cultura de la violación’, es impactante, la verdad».

Aunque no acude a las últimas sesiones plenarias de la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno mantiene una actividad frenética en sus redes sociales. Saca tiempo para defender a su amiga Irene Montero. «Si Irene Montero lleva al Congreso conceptos feministas consolidados [la cultura de la violación] y se la ataca por ello desde la izquierda, todo el feminismo lo pagará. Se la está disciplinando, y con ella a todas, por mero interés partidista. Que lo haga un señor de izquierdas mal, que lo hagan feministas, terrible», afea. Del mismo modo, acumula decenas de retuits en defensa de la cúpula de Igualdad que está contra las cuerdas tras impulsar una ley que ha rebajado penas de prisión a casi medio centenar de agresores sexuales y sacado directamente de la cárcel a una docena de delincuentes.

Como publicó OKDIARIO, la ex directora del Instituto de las Mujeres ha optado por abandonar su escaño sin pedir el voto telemático, como hacen otros parlamentarios en caso de estar indispuestos, desde que se quedó fuera de los puestos de salida de la lista electoral de Alejandra Jacinto de cara a mayo de 2023.

Esta activista feminista acudió al Debate Sobre el Estado de la Región a principios de septiembre, pero desde entonces no hay ni rastro suyo en la Asamblea de Madrid. La última vez que hay registros de una intervención suya en los libros de sesiones fue el 23 de junio. No ha acudido a los plenos ni a las comisiones donde es portavoz de su formación. Su grupo parlamentario, de sólo 10 miembros en total, además, no envía a un sustituto a esas sesiones. Esta madrileña de 60 años cobra como sueldo público 3.518 euros mensuales, como recoge la web parlamentaria, más de 42.000 euros anuales. Además, es la diputada de Podemos en Madrid con más propiedades en su declaración de bienes.

En sus redes sociales ha dejado entrever que sufre una depresión. Pero, en todo caso, también da buena muestra en forma de fotos y vídeos de que en las últimas semanas está realizado una gira por España presentando su último libro, Misogina judicial: La guerra jurídica contra el feminismo, de la editorial Los Libros de la Catarata.

Beatriz Gimeno en una charla en Las Palmas habló de su depresión y asegura que «lo peor es tener que ‘demostrar’ que estás deprimida porque sobre quien cuenta que está mal se ejerce una hipervigilancia». «Si te cubres la cabeza con ceniza, encontrarás comprensión; si no lo haces, te darás de frente con la duda. Mientras el mar me hablaba de que hay espacios abiertos en los que se puede respirar pensé: ‘Os vais a ir todos a la mierda’», zanjó.