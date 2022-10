Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, lleva seis semanas sin acudir a su puesto de trabajo en la cámara autonómica. La que fuera directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad ha optado por abandonar su escaño sin pedir el voto telemático, como hacen otros parlamentarios en caso de estar indispuestos o de no poder ir por cualquier otra circunstancia.

Esta activista feminista acudió al debate sobre el estado de la región a principios de septiembre, pero desde entonces no hay ni rastro suyo en la Asamblea de Madrid. La última vez que se escuchó su voz en alguna sesión fue el 23 de junio. No ha acudido a los plenos ni a las comisiones donde es portavoz de su formación. Su grupo parlamentario, de sólo 10 miembros en total, además, no manda a sustituto alguno a esas sesiones.

Las fuentes próximas a Podemos consultadas por OKDIARIO señalan que la decisión de cobrar de la Asamblea de Madrid, pero no acudir al Hemiciclo coincidió en el tiempo con la publicación de la lista electoral de Alejandra Jacinto para las próximas elecciones regionales de mayo de 2023. Desde que se conoció que Podemos no contaba con ella para la nueva candidatura en la Comunidad de Madrid, Beatriz Gimeno ha dejado de ir a las comisiones y a los plenos donde es debidamente convocada. Esta madrileña de 60 años cobra como sueldo público 3.518 euros mensuales, como recoge la web parlamentaria, más de 42.000 euros anuales.

En sus redes sociales ha dejado caer que sufre una depresión. Pero, en todo caso, también da buena muestra en forma de fotos y vídeos de que en las últimas semanas está realizado una gira por España presentando su último libro, Misogina judicial: La guerra jurídica contra el feminismo, de la editorial Los Libros de la Catarata.

Gimeno ha desvelado que en una charla en Las Palmas habló de su depresión y asegura que «lo peor es tener que ‘demostrar’ que estás deprimida porque sobre quien cuenta que está mal se ejerce una hipervigilancia». «Si te cubres la cabeza con ceniza, encontrarás comprensión; si no lo haces, te darás de frente con la duda. Mientras el mar me hablaba de que hay espacios abiertos en los que se puede respirar pensé: ‘Os vais a ir todos a la mierda’», agregó.

«En un tiempo que está siendo muy oscuro, el viernes pasado, en Las Palmas, tumbada en la cama y viendo y oyendo el mar, sintiendo la cortina mecerse, me pareció que el peso se levantaba y hubiera querido quedarme allí», apostilló en un tono críptico.

PCE

Para los siete meses que quedan de legislatura, Podemos podría perseguir la dimisión de Beatriz Gimeno. Así entraría un nuevo diputado que reciba ese sueldo público y sí realice su trabajo. En todo caso, la activista amiga de Irene Montero está por ahora agarrándose al sillón, ya que el acta es personal, y así cobrará del orden de 30.000 euros más sin trabajar. Una situación similar se da con Carmen López, diputada del PSOE, que ha perdido la confianza de Juan Lobato y no quiere dimitir a pesar de estar en el ojo del huracán por el juicio a su hija por desviar varios millones de euros de las cuentas de UGT Madrid.

Además, hay otro problema. El siguiente en la lista electoral que encabezaba Pablo Iglesias era la entonces desconocida Lilith Verstrynge. Sin embargo, se da por hecho que la ahora número tres de Podemos como secretaria de Organización no dejará su cargo público en el Gobierno de España como secretaria de Estado de Agenda 2030 por un cargo de menor responsabilidad. A continuación está Fernando Jiménez Briz, militante del ala más dura del PCE. Pertenece a la dirección del PCE madrileño que a través del crítico Álvaro Aguilera tiene un pulso abierto contra Enrique Santiago y Alberto Garzón. Tanto la cúpula estatal de Podemos como la dirección federal de Izquierda Unida no quieren ni bien ni mal que ostente un cargo público. De todas formas, es decisión sólo suya el renunciar al acta para que sea un cargo de Podemos el que asuma el puesto de Beatriz Gimeno.

La candidatura de Alejandra Jacinto para 2023 la completan, en este orden, Jesús Santos, Rosa Torralvo, Sergio García Torres, Tito Morano, Paloma García Villa y Litzi Rojas. Salen la actual portavoz, Carolina Alonso –que da el salto al Ayuntamiento–, Agustín Moreno –que se ha integrado en el equipo de expertos de Yolanda Díaz–, Serigne Mbayé, además de, por ahora, las diputadas de IU Vanessa Lillo y Sol Sánchez que podrían confluir con Podemos más adelante, tras intentar hacer lo propio antes con Más Madrid.